PSG ‍: Donnarumma refuse tout, malaise à Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma a récemment confié qu'il voulait rester au Paris Saint-Germain. Cependant, s'il ne prolonge pas, Luis Campos lui montrera la sortie. Et l'Italien risque de devenir un problème.

Lundi soir, dans la foulée de la victoire de l'Italie face à la Moldavie, Gianluigi Donnarumma a répété que sa priorité était de continuer au PSG, le gardien de but italien ayant réussi à prouver qu'il avait le niveau pour permettre à Paris de gagner la Ligue des champions. Sauf que Gigio Donnarumma est malin, et il sait que les dirigeants parisiens n'accepteront pas de le conserver s'il refuse de prolonger. Dans un an, le portier transalpin sera libre et le club de la capitale ne veut pas prendre le risque de subir ce que l'AC Milan a vécu quand Donnarumma est parti gratuitement en 2021 afin de rejoindre le Paris Saint-Germain. Tandis que Luis Campos tente de négocier un accord avec Enzo Raiola, agent de l'Italien et aussi dur en affaires que son père l'était, le gardien de but de 26 ans envoie des messages très clairs.

Donnarumma refusera de partir du PSG

Alors que plusieurs clubs ont déjà noué des contacts, on pense notamment à Naples et à des grosses cylindrées anglaises, Gianluigi Donnarumma a clairement faire savoir qu'il n'avait pas l'intention de partir du Paris Saint-Germain. Expert du football anglais, Sébastien Vidal confirme que les clubs de Premier League qui ont tenté d'approcher le gardien de but ont eu droit à même réponse très ferme. « Plusieurs clubs anglais sont venus aux renseignements pour le gardien du PSG, Gianluigi Donnarumma. On m’indique que l’italien a eu une réponse commune pour chacun. Il veut prolonger à Paris et sa volonté est de rester dans le club de la capitale », écrit le journaliste. Autrement dit, Gianluigi Donnarumma refuse les éventuelles portes de sortie, ce qui met une pression énorme sur Luis Campos, qui a lui reçu l'ordre de Nasser Al-Khelaifi de mettre un terme à la politique inflationniste sur les salaires.

Dans les prochaines semaines, et une fois le Mondial des clubs terminé, le Paris Saint-Germain va devoir décider s'il lâche du lest pour prolonger l'un des héros du sacre parisien en Ligue des champions ou s'il reste droit dans ses bottes concernant sa nouvelle politique et refuse d'augmenter le salaire de Gianluigi Donnarumma.