PSG ‍: Donnarumma provoque une guerre totale

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Avec un an de contrat restant au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma est un joueur accessible pour les clubs intéressés au mercato. Le gardien italien est notamment dans le viseur des deux équipes de Manchester cet été.

Souvent raillé par le passé pour ses relances au pied imprécises et ses sorties aériennes fébriles, Gianluigi Donnarumma n'a pas fait rire beaucoup d'adversaires du Paris Saint-Germain cette saison. Le gardien italien a réalisé la plus belle saison de sa carrière, se montrant déterminant dans le sacre européen du club parisien. De quoi renforcer son statut de leader dans le vestiaire du PSG. Néanmoins, cela ne s'est pas matérialisé par un nouveau contrat. Le bail du géant italien à Paris expire en juin 2026 et aucune prolongation n'est en passe d'aboutir.

Un derby de Manchester pour Donnarumma

Une situation contractuelle qui donne des idées à plusieurs clubs européens, notamment en Angleterre. Gianluigi Donnarumma est dans le viseur de Manchester City depuis plusieurs jours. Le clan du gardien italien n'est pas opposé à ce transfert même si une place de titulaire n'est pas assurée chez les Citizens. L'ancien portier du Milan AC devra affronter la concurrence d'un Ederson très décevant la saison dernière, sauf si le départ du Brésilien vers Galatasaray venait à se concrétiser. Cependant, Manchester United vise aussi le joueur du PSG nous apprend le média spécialisé Football Insider.

Si Ederson déçoit Pep Guardiola, que dire d'André Onana dans la formation dirigée par Ruben Amorim ? Le Camerounais a multiplié les bourdes ces derniers mois, obligeant les Red Devils à lui trouver un remplaçant au plus vite. La bataille pour Gianluigi Donnarumma est lancée à Manchester, une bataille totalement inattendue alors que jusqu'à présent, les Red Devils n'avaient pas du tout été associés au dossier du gardien du PSG. Cela fait un heureux, le Paris Saint-Germain. Les Parisiens peuvent espérer récupérer une belle somme d'argent cet été pour un gardien de but en fin de contrat dans un an seulement. Même si pour l'heure, la priorité de Luis Campos est toujours de convaincre l'international italien et son entourage d'accepter une prolongation dans la capitale.