PSG ‍: Donnarumma prolongé ‍? Son agent sème le trouble

Par Quentin Mallet

Avec la finale de la Ligue des champions face à l'Inter Milan qui arrive, le Paris Saint-Germain a pris la décision de laisser toutes les négociations concernant des prolongations de contrat de côté. Le cas de Gianluigi Donnarumma ne fait pas exception.

La finale de la Ligue des champions arrive à très grands pas. Le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec son histoire et peut devenir le premier club français à remporter la Ligue des champions depuis l'Olympique de Marseille en 1993. Forcément, une telle échéance canalise toute l'énergie au sein du club. Tout ce qui est annexe est remis à plus tard, comme les négociations concernant les différentes prolongations de contrat. Et parmi ces discussions, celles avec Gianluigi Donnarumma et son entourage ne font pas exception. Questionné à ce propos, son agent a confirmé que le club de la capitale avait les yeux rivés sur l'échéance sportive la plus importante de son histoire. Une attente qui relance les rumeurs sur un départ de Paris.

Donnarumma prolongé ? Les négociations attendront

« On a tout reporté, peut-être par superstition, vu la multitude de matches. Nous ne sommes pas pressés, il y a une bonne relation avec le club, Gigio se porte bien à Paris et son contrat expire en 2026. Signer à l'Inter Milan après avoir été à l'AC Milan ? Nous n'y avons même pas pensé, car Gigio est heureux au PSG. Ensuite, si nous ne parvenions pas à trouver un accord, nous évaluerions d'autres options. Sans rien exclure. Le projet serait fondamental, comme ce fut le cas ces dernières années avec le PSG. Avec le recul, ce choix lui a été bénéfique, avec des titres remportés et la finale de la Ligue des champions », a expliqué Enzo Raiola, l'agent de Gianluigi Donnarumma, dans une interview accordée à Tuttosport.

Il ne fait donc aucun doute que le Paris Saint-Germain a tout intérêt à trouver rapidement un accord avec son gardien de but une fois la finale de la Ligue des champions passée. Etant donné que l'adversaire sera l'Inter Milan, il ne fait aucun doute que remporter la Coupe aux grandes oreilles aura un impact sur les décisions finales.