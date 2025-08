PSG ‍: Donnarumma, la piste Manchester United s'écroule

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A un an de la fin de son contrat avec le PSG, Gianluigi Donnarumma a appris que Lucas Chevalier arrivait à Paris pour lui prendre sa place. Manchester United semblait en pole pour accueillir le gardien de but italien, mais les choses ont changé.

Nasser Al-Khelaifi n'ayant pas l'intention de revivre avec Gianluigi Donnarumma ce qu'il a vécu avec Kylian Mbappé, le départ de Gigio cet été est impératif. Le portier international ayant refusé de prolonger son contrat, il pourrait donc décider de rester jusqu'au bout de son engagement, en 2026, pour partir libre. Un scénario que le Paris Saint-Germain n'envisage pas, au moment où les champions d'Europe s'apprêtent à engager Lucas Chevalier. C'est pour cela que l'intérêt de Manchester United pour Donnarumma a été accueilli avec plaisir par les dirigeants du PSG. Mais ce lundi, le Manchester Evening News affirme que le board des Red Devils n'a pas réellement l'intention de recruter le gardien de but italien, malgré ses prestations XXL en Ligue des champions, notamment face aux clubs anglais.

Mtd Utd a les idées très claires pour son gardien de but

Journaliste pour le média de Manchester, Jack Flintham explique que les Red Devils n'ont nullement l'intention de dépenser quelques dizaines de millions d'euros pour recruter un gardien de but, même si Gianluigi Donnarumma serait un bon renfort pour Manchester United. « Manchester Evening News Sport a appris qu'aucun budget n'a été fixé pour un nouveau gardien de but. De plus, on pense qu'André Onana a reçu des assurances quant à sa présence à Old Trafford cette saison, malgré son absence lors de la tournée américaine pour cause de blessure (...) Il semble peu probable que Manchester United s'engage définitivement avec le portier italien de 26 ans. Les Reds seraient plutôt ouverts à l'idée d'un prêt, mais cette option n'intéresse pas le PSG pour le moment », expliquent nos confrères anglais sur ce dossier brûlant.

Lucas Chevalier numéro 1 au PSG, c'est clair

De son côté, Gianluigi Donnarumma n'est pas opposé à un transfert vers Manchester United, l'Italien ayant compris que dans l'esprit de Luis Enrique les choses sont claires, à savoir que Lucas Chevalier sera le numéro 1 la saison prochaine au PSG. Cette porte semblant être refermée, le héros de la Ligue des champions va devoir se pencher sur d'autres offres, et pourquoi pas celle attendue de Chelsea ou de Manchester City.