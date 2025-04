PSG ‍: Donnarumma hésite jusqu'à la dernière seconde

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Le Paris Saint-Germain et Gianluigi Donnarumma n'ont toujours pas trouvé d'accord pour une prolongation, à un peu plus d'un an de la fin de son contrat. Le portier italien veut profiter de ce statu quo pour aller voir ailleurs.

La situation contractuelle autour de Gianluigi Donnarumma ne présage rien de bon. Sous contrat jusqu'en juin 2026, le portier arrive à un moment clé de sa carrière. Si le Paris Saint-Germain ne veut pas le perdre gratuitement à la fin de son bail, il ne lui reste que deux options. Soit il prolonge le géant italien rapidement pour éviter toute ambiguïté, soit il fonce sur un autre gardien en acceptant de le vendre à un concurrent européen à l'issue de la saison en cours. Au regard de sa très bonne forme, on pourrait croire qu'une prolongation serait l'option la plus logique. Mais les récentes rumeurs ne vont pas toutes dans ce sens.

Donnarumma, un retour à Milan

PSG : « 2m et 95 kilos », Donnarumma terrorise l'Europe https://t.co/Ec2pUv87aH — Foot01.com (@Foot01_com) April 27, 2025

De plus en plus d'informations rapportent que le statu quo dans les négociations avec le Paris Saint-Germain pousse Gianluigi Donnarumma à aller voir ailleurs. Comme l'indique la presse italienne, plusieurs clubs transalpins courtisent le portier parisien. Parmi eux, la Juventus mais surtout… l'Inter Milan. Le club intériste veut faire un sale coup à son rival de toujours, l'AC Milan, club formateur de Gigio Donnarumma. Considérant qu'il ne garde pas un bon souvenir de son départ des Rossoneri, l'actuel gardien du Paris Saint-Germain privilégierait une signature à l'Inter s'il devait partir. Pour l'heure, il est la priorité des Nerrazzuri, lesquels cherchent à se renforcer au poste de gardien de but afin de remplacer Yann Sommer.

Enfin, la priorité actuelle reste de toute évidence la fin de saison avec le Paris Saint-Germain et la quête de la Ligue des champions. Mais s'il sent que la direction parisienne ne veut pas poursuivre l'aventure avec lui après, il en profitera certainement pour aller voir ailleurs.