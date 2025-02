PSG ‍: Donnarumma fait encore des cauchemars de Benzema

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Gianluigi Donnarumma ne digère toujours pas l'élimination du PSG en Ligue des champions face au Real Madrid en 2022. Pour lui, il y avait bien faute de Karim Benzema, même s'il avoue son erreur de jugement.

Le 9 mars 2022 en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions, le PSG a été éliminé par le Real Madrid après une défaite 3 buts à 1 lors du match retour au Santiago-Bernabéu. Ce soir-là, le club de la capitale française maitrisait pourtant son sujet pendant une bonne partie de la rencontre. Jusqu'à une action litigieuse entre Karim Benzema et Gianluigi Donnarumma. Alors que l'Italien mettait du temps à dégager le ballon, il a alors été chargé par le Français. Une charge qui permettra au Real Madrid d'égaliser. Si le contact est réel entre les deux hommes, la VAR n'a pas daigné revenir sur l'action. Il faut dire que Donnarumma s'est rapidement levé. Une erreur selon lui, surtout face au club merengue.

Donnarumma ne digère toujours pas

Ces dernières heures lors de quelques mots échangés lors du podcast d'Antonio Cassano, Viva El Futbol, Donnarumma a en effet avoué : « Je vais te confier une chose, moi aussi j’ai commis une erreur, j’aurais dû rester à terre. Pourquoi je te dis ça ? À partir du moment où l’arbitre ne siffle pas et qu’il marque son but, il n’y a aucune chance que l’arbitre revienne sur sa décision et annule le but. Au Bernabéu, avec ce public en fusion, jamais de la vie l’arbitre annule le but. La seule chose que j’aurais dû faire était de rester à terre, mais bon… Ça m’est resté en travers de la gorge ». Depuis cet épisode à Madrid, Donnarumma n'échappe pas aux critiques des fans et observateurs, qui lui reprochent son manque de sérénité lors des grands rendez-vous européens. Cette saison, l'Italien fait néanmoins le job, surtout en Ligue des champions. Il faudra encore pas mal de travail à l'ancien du Milan pour mettre tout le monde d'accord. A commencer par sa direction, qui a gelé les négociations autour de sa prolongation de contrat au PSG.