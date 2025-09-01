PSG ‍: Donnarumma est dans l'avion

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les événements se précipitent dans le dossier Gianluigi Donnarumma. Le gardien de but italien du PSG est désormais attendu par Manchester City.

Bloqué depuis plusieurs jours, le transfert de Gianluigi Donnarumma vient subitement de s'accélérer, car ce lundi matin, à moins de 12 heures de la fin du mercato, Ederson va enfin quitter Manchester City. Le gardien de but brésilien va rejoindre Galatasaray avec qui le club anglais a trouvé un accord comme l'a révélé Fabrizio Romano. Et dans le grand jeu de chaises musicales qu'est le mercato, le départ d'Ederson en Turquie va déclencher le départ de Gianluigi Donnarumma du PSG vers les Cityzens. Même si d'autres clubs avaient contacté le Paris Saint-Germain ces derniers jours, le gardien de but des champions d'Europe avait donné son accord et négocié son futur contrat avec Manchester City. Dans cette opération, le club de la capitale devrait toucher autour de 30 millions d'euros.

Donnarumma à Paris, c'est fini

Le départ de Gianluigi Donnarumma est la fin d'une belle histoire entre le gardien de but italien et le PSG, avec en point d'orgue la victoire en finale de la Ligue des champions contre l'Inter (5-0). Mais, pour Luis Enrique, Gigio Donnarumma n'avait pas toutes les qualités attendues et l'entraîneur espagnol lui a préféré Lucas Chevalier, lequel fait d'excellents débuts sous le maillot du Paris Saint-Germain, malgré les trois buts encaissés samedi à Toulouse. Lorsque l'avion transportant l'international anglais vers le Nord de l'Angleterre quittera le tarmac parisien, une page se tournera.

Du côté de Manchester City, James Trafford n'a pas réellement été convaincant depuis le début de saison, et le départ d'Ederson permet à Pep Guardiola de corriger le tir. Au moment où le club anglais est en difficulté avec deux défaites en trois matchs en Premier League, la signature de Gianluigi Donnarumma est évidemment une excellente nouvelle pour les supporters anglais qui espèrent que ce sera le Gigio des six derniers mois qui va jouer à City.