PSG ‍: Donnarumma en vacances, pas de panique

Par Claude Dautel

Sur le banc lors de la finale de la Coupe de France, Gianluigi Donnarumma sera frais pour la finale contre l'Inter, puisque Luis Enrique ne l'a fait jouer qu'une fois en 24 jours. Un choix qui peut interroger.

Pour sa première saison en France, Matveï Safonov s'est offert deux trophées avec la Ligue 1, même s'il est essentiellement resté dans l'ombre, et la Coupe de France, où il était le titulaire et a évité le fiasco aux tirs au but à Lens. Pour Gianluigi Donnarumma, la finale face à Reims a été tranquille, le gardien de but italien assistant à la victoire du Paris Saint-Germain sur le banc. Depuis un mois, Luis Enrique a décidé de donner un peu de repos au portier italien, lequel n'a pas joué contre Montpellier et Strasbourg, et donc contre le Stade de Reims. Héros du parcours européen du PSG, Gianluigi Donnarumma n'arrivera pas samedi prochain à Munich en claquettes et avec sa serviette de plage. Selon un spécialiste, interrogé par L'Equipe, il n'y a rien à craindre de cette décision technique de Luis Enrique.

Zéro doute pour Donnarumma

Même s'il a eu pas mal de repos, le gardien de but parisien ne sera pas ramolli au moment de croiser la route de l'Inter, un club qu'il ne porte pas son coeur, lui l'ancien portier de l'AC Milan. « Ce n’est pas gênant, ça n’aura pas d’incidence sur sa performance à Munich. On ne parle pas de quelqu’un qui a coupé plusieurs mois et dont les prises de décision peuvent être plus difficiles à son retour. Là, on parle d’un gardien qui a enchaîné toute la saison et qui a continué à s’entraîner dans des séances de haut niveau. A cette époque de la saison, le rythme, les repères sont là, aucun souci. Luis Enrique et son staff ont sans doute recherché la fraîcheur physique et surtout mentale, ce qui n’est pas en opposition avec la performance », concède, dans le quotidien sportif, Fabrice Grange, ancien entraîneur des gardiens de but de l’équipe de France, mais également de l’ASSE ou du FC Nantes.