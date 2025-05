PSG ‍: Donnarumma découpé par cette star de Canal+

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Largement impliqué dans la qualification du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma n'a pas été élu gardien de but de l'année en Ligue 1. Bertrand Latour n'est pas étonné.

Lucas Chevalier a été élu par ses pairs meilleur gardien de Ligue 1, quelques jours seulement après une nouvelle masterclass de Gianluigi Donnarumma face à Arsenal. Tout le monde le reconnaît, sans un Gigio de niveau mondial, le PSG aurait quitté la Ligue des champions dès la confrontation face à Liverpool, voire contre Aston Villa, et en tout état de cause face aux Gunners. Durant les 15 premières minutes du match retour face à Arsenal, l'international italien a écœuré les joueurs de Mikel Arteta. Mais nul n'est prophète en son pays, et finalement, c'est le gardien de but de Lille qui été désigné meilleur portier de Ligue 1. Un drôle de hasard puisque Lucas Chevalier figure sur la liste de Luis Campos si Donnarumma ne prolongeait pas à Paris. Commentant les performances de l'ancien gardien de l'AC Milan, Bertrand Latour est sans pitié.

Donnarumma surcoté au PSG ?

🗣️ "Est-ce que ses carences sont totalement gommées ? Je ne suis pas sûr"@LatourBertrand évoque ses doutes quant aux performances de Donnarumma#CFC pic.twitter.com/3jYjn5bRWz — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 11, 2025

Pour le journaliste vedette de Canal+, si Gianluigi Donnarumma a clairement brillé sur la scène européenne, cela n'est pas passé très loin pour que tout tourne à la catastrophe et il ne faut pas avoir la mémoire courte au sujet d'un gardien de but que certains supporters du PSG voulaient virer au coeur de l'automne dernier. « Il est incontestable que Gianluigi Donnarumma est un maillon fort de la campagne européenne du Paris Saint-Germain. Ceci étant dit, moi, je n’oublie pas qu’à 30 centimètres près, il y a un but qui est pour lui à l’aller contre Arsenal. Et si le joueur est finalement hors-jeu, Donnarumma ne le savait pas. Contre Liverpool, il y a un ou deux sauvetages de Kvaratskhelia sur la ligne, et si le Géorgien n’est pas sur sa ligne, alors les buts sont pour lui. Dans l’analyse, on n’en parle pas, car les buts n’ont pas existé, mais est-ce que les carences qui sont les siennes sont totalement gommées ? Je n’en suis pas sûr », a expliqué Bertrand Latour.

Une critique tout de même assez sévère contre Gianluigi Donnarumma, dont certains consultants et joueurs étrangers pensent désormais qu'il ne serait pas scandaleux qu'il apparaisse en bonne position au classement du Ballon d'Or. La semaine passée, L'Equipe reprenait cette thèse en voyant le gardien de but italien du Paris Saint-Germain être bien classé dans le classement 2025.