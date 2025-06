PSG ‍: Donnarumma craque, Paris a gagné

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Inflexible dans les négociations avec Gianluigi Donnarumma, le PSG pourrait bientôt recevoir une très bonne nouvelle dans le dossier de la prolongation du contrat de son international italien.

Héros du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions cette saison, Gianluigi Donnarumma négocie depuis plusieurs mois la prolongation de son contrat avec le club de la capitale. L’international italien est lié au PSG jusqu’en 2026 et il est urgent pour le champion d’Europe en titre de sécuriser l’avenir de son dernier rempart. Mais pas à n’importe quelles conditions. Comme avec Hakimi, Nuno Mendes ou encore Vitinha ainsi que les nouvelles recrues, Luis Campos veut inclure dans la rémunération de son gardien italien une part importante de revenus variables en fonction des performances.

Des conditions jusqu’à présent refusées par Donnarumma, ce qui a poussé Paris à contacter Lucas Chevalier et à envisager l’avenir sans l’ex-gardien de l’AC Milan. Mais les choses évoluent à priori dans le bon sens pour le champion de France en titre. Avant la 2e journée de la Coupe du monde des clubs contre Botafogo (dans la nuit de jeudi à vendredi), Gianluigi Donnarumma a reconnu que les négociations avançaient dans le bon sens ces derniers jours.

L'annonce forte de Donnarumma

« On avance, on. Mon agent (Enzo Raiola) parle avec le club. Moi je suis concentré sur le match, sur le trophée. Mais il n’y a pas de problèmes » a tenu à rassurer Donnarumma, peut-être inquiet de voir le PSG passer à l’action pour lui trouver un successeur en ce début de mercato estival. Le Parisien explique de son côté que « si l’on se fie aux propos » du gardien parisien, le mariage « pourrait se prolonger ». Reste maintenant à voir si le géant d’1m96 a fait les efforts nécessaires sur le plan financier pour rendre possible cette prolongation. La tendance semble en tout cas plus positive qu’il y a quelques semaines, preuve que l’envie de continuer l’aventure est partagée par les deux parties.