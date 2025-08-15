PSG ‍: Donnarumma comme Mbappé, le Real s’acharne

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Absent des plans du coach Luis Enrique, Gianluigi Donnarumma devrait quitter le Paris Saint-Germain cet été. Sauf si le Real Madrid parvient à le convaincre de rester. Les Merengue aimeraient récupérer le gardien italien libre en 2026.

Gianluigi Donnarumma ne s’accroche pas au Paris Saint-Germain. Poussé vers la sortie par l’entraîneur Luis Enrique, lequel a publiquement reconnu que l’Italien ne correspondait pas à sa philosophie de jeu, le gardien parisien a publié ce qui ressemble fortement à un message d’adieu sur Instagram. On pourrait vite le retrouver du côté de Manchester City dont les dirigeants auraient trouvé un accord avec l’entourage de l’ancien Milanais.

Le départ souhaité par le club de la capitale prend forme. Mais le champion d’Europe n’est pas à l’abri d’un revirement de situation. D’après le média Fichajes, qui relaye une information de la presse britannique, le Real Madrid pourrait contrecarrer les plans du Paris Saint-Germain. La Maison Blanche serait intéressée par Gianluigi Donnarumma, mais seulement en vue d’une arrivée libre en 2026. Les Merengue, sans avoir officialisé l’information, viennent de prolonger leur dernier rempart Thibaut Courtois jusqu’en 2027, tout en préparant sa succession à moyen terme.

Un gros sacrifice pour Donnarumma

Comme il l’avait fait avec Kylian Mbappé, le Real Madrid aimerait donc convaincre l’international italien de rester au Paris Saint-Germain jusqu’à la fin de son bail. Ce qui impliquerait une saison complète passée au placard, avec le risque de manquer la Coupe du monde 2026. Pas sûr que le prédécesseur de Lucas Chevalier soit disposé à faire un tel sacrifice afin d’atterrir chez les Merengue. Tout porte à croire que Gianluigi Donnarumma se dirige vers Manchester City où l’habituel gardien titulaire Ederson est annoncé sur le départ. Quant au Real Madrid, rien n’indique que Thibaut Courtois ait besoin d’un successeur à « seulement » 33 ans.