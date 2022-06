PSG : Donnarumma choqué par les supporters, c'est du jamais vu !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Gianluigi Donnarumma vient tout juste de boucler sa première saison sous les couleurs du PSG. Une saison marquante à bien des égards pour le champion d'Europe italien.

Le PSG avait fait fort l'été dernier en recrutant des joueurs de renom. Parmi eux, on pouvait noter Gianluigi Donnarumma. Le portier italien s'est engagé libre en provenance de l'AC Milan. Son choix de venir au PSG a pas mal été critiqué par les supporters lombards. Surtout que dans la capitale, Donnarumma a souvent partagé la vedette avec Keylor Navas. Une situation qui a fragilisé les deux gardiens internationaux. Malgré tout, Donnarumma a été élu meilleur gardien de Ligue 1 par ses pairs. Une désignation qui a d'ailleurs fait jaser au vu du peu de rencontres jouées par l'Italien cette saison en championnat (16 matchs) mais surtout de ses dernières performances contrastées. En Ligue des champions notamment, l'ancien Milanais a commis une grosse erreur devant Karim Benzema. Mais qu'à cela ne tienne, le gardien du PSG veut retenir le positif de sa saison écoulée. Parmi les bons points, l'ambiance du Parc des Princes.

Donnarumma choqué par le Parc des Princes

La saison passée, le PSG a vécu une saison bien difficile. Seule la Ligue 1 a été remportée. Et si ce nouveau trophée est historique et a permis à Paris d'égaler Saint-Etienne au sommet du classement des équipes qui ont le plus de fois remporté la Ligue 1, le niveau de jeu n'a pas du tout convaincu. Après l'élimination en Ligue des champions face au Real Madrid, les Ultras du Parc des Princes ont même décidé de faire la grève des encouragements. Sifflets, insultes, banderoles, désintéressement, tout est y passé. Pas de quoi gêner Donnarumma, qui selon ses dires, n'avait jamais vu une telle ambiance dans un stade, ou presque. Lors d'une interview donnée à PSG TV, Donnarumma a en effet indiqué : « Jouer au Parc vous donne un frisson, une émotion incroyable. Les supporters sont fantastiques, ils nous soutiennent en permanence. Jouer ici, à la maison, c’est vraiment quelque chose de spécial. » Des mots forts qui sauront ravir les fans du PSG et sans doute faire un peu sourire les détracteurs du club de la capitale. A noter que selon les dernières indiscrétions, Donnarumma sera le numéro 1 installé du PSG la saison prochaine. De quoi lui apporter un peu plus de sérénité.