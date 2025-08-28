PSG ‍: Donnarumma bradé, un sale bras de fer

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A quelques jours de la fin du mercato, le dossier Gianluigi Donnarumma n'est toujours pas réglé. Le PSG souhaite vendre le gardien de but italien, mais Manchester City se sent en position de force.

Sky Sports évoque ce jeudi le dossier Gianluigi Donnarumma, dont le contrat à Paris s'achève en juin 2026 et qui a déjà fait ses adieux aux supporters parisiens, vendredi dernier en marge du match PSG-SCO au Parc des Princes. Tandis que les supporters de Manchester United réclament la signature du portier italien après l'élimination grotesque face à Grimsby, c'est bel et bien à Manchester City que l'avenir de Gigio Donnarumma s'écrit. Mais le média anglais le confirme, les dirigeants des Cityzens veulent imposer une baisse de prix drastique au PSG pour obtenir le transfert du joueur, lequel a déjà négocié son futur contrat avec la formation de Pep Gurdiola. Là où Paris attendait 40 millions d'euros, Manchester City n'offrirait désormais que 15 millions d'euros. Et pour mettre une pression maximale sur Nasser Al-Khelaifi, le board anglais profite du décalage entre la fin du mercato en Angleterre et en Turquie.

Ederson pèse lourd dans le dossier Donnarumma

Sky Sports précise en effet que même si le Galatasaray veut Ederson, Mancheste City n'est pas pressé et a jusqu'au 11 septembre pour vendre le gardien de but brésilien en Turquie, le mercato se terminant dix jours plus tard qu'en Ligue 1 et en Angleterre. Globalement, le club de Premier League a prévenu le Paris Saint-Germain que faute d'un accord pour Gianluigi Donnarumma avant lundi 20 heures, alors Ederson restera cette saison. Autrement dit, les Cityzens ont fait savoir au PSG que du côté anglais, on était prêt à repousser à plus tard la signature de Donnarumma si aucun effort conséquent n'était fait sur le plan financier. La perspective de rester au moins six mois de plus à Paris n'est pas totalement repoussée par le clan Donnarumma, même si ce dernier souhaite toujours partir cet été. Dans ce dossier, Enzo Raiola, qui a menacé le PSG d'un procès, ne fera aucun cadeau aux champions d'Europe et doit contribuer au climat de tension qui règne depuis quelques jours dans ce dossier.

Il paraît donc acquis que les dernières heures du mercato d'été risquent d'être intenses pour l'éventuel départ de Gianluigi Donnarumma vers Manchester City compte tenu de la stratégie décidée par le club de Premier League. Mais Luis Campos reste à la manoeuvre côté parisien, et il devra assumer la manière dont ce dossier va se terminer.