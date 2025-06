PSG ‍: Donnarumma augmente la pression sur Paris

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

En pleine situation de flou autour de son avenir au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma a répondu aux rumeurs l'envoyant à l'Inter Milan en déclarant sa flamme à son club actuel.

Auteur d'une saison dantesque sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma a fait taire les nombreuses critiques dont il faisait l'objet depuis de nombreux mois. Le portier italien a été un artisan majeur du parcours héroïque des Parisiens en Ligue des champions. Sauf qu'après la finale remportée face à l'Inter Milan, « Gigio » n'a pas rassuré du tout concernant son avenir. « Si je vais continuer au PSG ? Je ne le sais pas, je ne le sais pas, on verra dans les prochains jours », avait-il déclaré dans la foulée du sacre européen. Des propos qui ont rapidement fait couler beaucoup d'encre et relancé les rumeurs l'envoyant justement chez les Nerazzurri. En conférence de presse, Donnarumma a tenu à clarifier sa situation suite aux propos de son agent, même s'il ne dit toujours pas s'il va signer une prolongation au Paris Saint-Germain.

Donnarumma clarifie la situation

« À propos de mon agent, j'ai dit que je ne savais pas qu'il était au siège de l'Inter, que je suis heureux à Paris et que le club décidera ensuite de prolonger ou non. Je suis prêt à tout, mais maintenant, ma première option est Paris parce que j'y suis heureux. Les supporters m'aiment, l'équipe m'aime et j'espère y rester de nombreuses années », a lancé Gianluigi Donnarumma face aux journalistes présents pour sa conférence de presse avec l'Italie. Des propos qui répondent à la sortie de son agent, Enzo Raiola, qui avait affirmé mardi que son joueur faisait l'objet de nombreuses convoitises.

Pour rappel, la situation contractuelle de Gianluigi Donnarumma est légèrement inquiétante. Sous contrat jusqu'en juin 2026, il n'a toujours pas prolongé et avec le Paris Saint-Germain et tant que ce ne sera pas fait, les rumeurs sur son départ iront bon train quoi que le champion d'Europe dise.