PSG ‍: Donnarumma au Real, la trahison du siècle ‍?

Par Mehdi Lunay

Avec l'arrivée de Lucas Chevalier, l'avenir de Gianluigi Donnarumma au PSG s'assombrit. La rupture est consommée entre le club parisien et le gardien italien. Tout profit pour le Real Madrid qui a flairé la bonne affaire.

L'été de tous les extrêmes pour Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain. Ce fut d'abord l'allégresse pour le gardien italien avec la victoire finale en Ligue des champions d'autant qu'il a été déterminant avec des performances de très haut niveau. C'est désormais la déprime pour lui en août. Lucas Chevalier arrive au PSG pour lui piquer la place de titulaire lors de la prochaine saison. Donnarumma paye le fait de ne pas avoir prolongé son contrat, lequel expire en juin 2026. Ne recevant aucune offre concrète au mercato, l'ancien gardien du Milan est bien parti pour être numéro 2 à Paris dans les prochains mois.

Donnarumma gratuit, le Real se positionne

C'est le scénario catastrophe pour le capitaine de l'Italie alors que le Mondial 2026 approche à grands pas. Par contre, cela fait le bonheur du Real Madrid selon le média catalan E-Noticies. A l'image de Kylian Mbappé et de Trent Alexander-Arnold ces dernières années, les Merengue ont pris l'habitude de récupérer les meilleurs talents d'Europe libres. Gianluigi Donnarumma fait partie des prochaines cibles gratuites du club madrilène en compagnie d'Ibrahima Konaté (Liverpool) et de Dayot Upamecano (Bayern).

Lucas Chevalier est un joueur du PSG https://t.co/j4ddJGOVub — Foot01.com (@Foot01_com) August 8, 2025

Si le gardien italien ne prolonge pas au PSG, le Real Madrid se positionnera sur lui l'été prochain. Avec son CV et son profil, il représente une belle alternative à Courtois voire son successeur à court terme. Cependant, Florentino Perez n'est pas disposé à dépenser beaucoup d'argent dans la prime à la signature du portier parisien. Si une autre équipe convoite Donnarumma et surenchérit trop, les Madrilènes lâcheront vite l'affaire. L'Italien est un peu vu comme une roue de secours par le Real au mercato. Pas vraiment valorisant pour le grand favori au trophée Yachine de meilleur gardien du monde en 2025.