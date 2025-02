PSG ‍: Donnarumma apprend une très mauvaise nouvelle

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Le Paris Saint-Germain, poussé par Luis Enrique, cible trois portiers de haut niveau alors que la situation se complique pour Gianluigi Donnarumma.

La situation autour de Gianluigi Donnarumma se tend de plus en plus. Si le gardien de but italien enchaine enfin les prestations de haut niveau depuis la fin de l’année civile 2024, tout n’a pas été si rose lors de la première moitié de saison. Au point de voir la direction geler totalement les négociations pour une éventuelle prolongation. Mais depuis, les choses ont bien changé. RMC Sport indique que les deux parties ont renoué le contact vis-à-vis d’un renouvellement de son bail avec une revalorisation salariale. Cependant, rien n’est encore acté. Luis Enrique a donné trois noms à sa direction, laquelle a désormais le choix si Donnarumma ne prolonge pas.

Luis Enrique a trois idées pour l'après-Donnarumma

Gianluigi Donnarumma a récemment fait savoir qu'il comptait prolonger au Paris SG, malgré son statut remis en cause. Le club de la capitale prend les devants et cible trois gardiens, indique Fichajes. D’abord, Joan Garcia, le gardien de but titulaire de l’Espanyol. A seulement 23 ans, il a déjà toute la panoplie d’un futur grand. Ensuite, l’entraîneur du Paris Saint-Germain pense à Diogo Costa, le meilleur gardien du Portugal. Enfin, dernière alternative mais plus compliquée : Mike Maignan. Le numéro 1 de l’Équipe de France serait la recrue idéale, tant pour le sportif que pour l’idée d’un recrutement « made in Paris » prônée par le club. Toutefois, l’actuel leader de son vestiaire n’est plus très loin de trouver un accord pour une prolongation de son contrat avec l’AC Milan.

Quoi qu’il en soit, Gianluigi Donnarumma sait qu’il va devoir accepter rapidement de se plier aux exigences parisiennes s'il veut continuer l’aventure ici. Car avec un contrat qui prend fin en juin 2026, la porte de sortie lui sera montrée en fin de saison si aucun accord n’a été trouvé d'ici là.