PSG ‍: Donnarumma à United, le coup de folie

Gianluigi Donnarumma n'a plus que quelques jours pour se trouver un nouveau club. Le portier italien aimerait rebondir en Premier League, là où il a une énorme cote.

Le PSG a décidé cet été de se séparer de Gianluigi Donnarumma. Le gardien de but italien doit encaisser le choc mais également se trouver une nouvelle équipe. Le champion d'Europe sait que des opportunités existent en Angleterre. Manchester City adore son profil. Pep Guardiola veut néanmoins le départ d'Ederson avant de pousser sa direction à passer à l'action pour le Parisien. Le Brésilien est annoncé proche de Galatasaray mais le club turc peine à se mettre d'accord avec les Skyblues. Une situation qui pourrait bien profiter à l'autre club de Manchester...

Donnarumma finalement à Manchester United ?

Selon les informations de Jan Aage Fjortoft, Manchester United est en effet toujours très intéressé par la possibilité de recruter Gianluigi Donnarumma. Mais comme le voisin bleu, les Red Devils ont besoin de faire partir un portier avant de tenter un mouvement pour l'Italien. D'après certains échos proches du PSG, le club de la capitale réclame entre 20 millions d'euros et 30 millions d'euros pour lâcher le gardien de but transalpin. Largement dans les cordes des deux équipes de Manchester. S'il serait gardien numéro 1 dans les deux formations, elles n'ont néanmoins pas les mêmes ambitions cette saison. Le projet proposé devra faire mouche. Mais en l'état actuel des choses, Gianluigi Donnarumma se retrouve quelque peu bloqué. Peut-être qu'avant de quitter le PSG, il aura le temps de fouler une dernière fois la pelouse du Parc des Princes pour ses adieux. Mais les champions de France ne semblent pas avoir encore décidé à ce sujet, alors que le PSG reçoit vendredi soir le SCO d'Angers.