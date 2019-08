PSG : Donnarumma à Paris, un indice XXL venu de Milan ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Alphonse Areola est bien le gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain en ce début de saison de Ligue 1, le départ de Kevin Trapp à Francfort ayant réglé au moins provisoirement le problème. Mais même s'il a probablement du talent, le jeune portier polonais Marcin Bulka, arrivé libre de Chelsea au PSG, semble encore un peu trop tendre pour être un concurrent direct au portier français. C'est pour cela qu'on voit mal Leonardo faire l'économie d'un renfort à ce poste. Il faut désormais savoir si le directeur sportif du Paris SG va offrir à Thomas Tuchel un gardien suppléant, ou s'il va casser sa tirelire et aller chercher un numéro 1.

Et si c'est le cas, les regards se tournent désormais vers Gianluigi Donnarumma, le gardien de but international italien de l'AC Milan que Leonardo connaît évidemment très bien. Ce samedi, la Gazzetta dello Sport donne un indice de taille concernant l'avenir de Donnarumma que le club lombard est prêt à vendre pour 50ME au Paris Saint-Germain. En effet, les dirigeants milanais seraient actuellement en train de chercher un nouveau gardien de but, Pepe Reina, l'actuel suppléant de Gianluigi Donnarumma n'étant pas leur priorité pour remplacer ce dernier. L'AC Milan se serait ainsi très récemment renseignée concernant Keylor Navas, mais également Andriy Lunin, le gardien ukrainien de 20 ans sous contrat avec le Real Madrid et qui pourrait faire l'objet d'un prêt. Autant d'indices qui laissent penser que Donnarumma n'est peut-être pas très loin du PSG.