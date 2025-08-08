PSG ‍: Donnarumma à Manchester United, le prix est canon

Dans : PSG.

Avec la signature imminente de Lucas Chevalier, le PSG souhaite se séparer de Gianluigi Donnarumma. Le club parisien a ainsi fixé un prix raisonnable pour le départ de son international italien, ciblé par Manchester United.

L’accord est total entre le Paris Saint-Germain et Lille pour le transfert de Lucas Chevalier. Le gardien n°2 de l’équipe de France est attendu dans les jours à venir pour s’engager en faveur du champion d’Europe, une signature qui pousse Gianluigi Donnarumma vers la sortie. Officiellement, le gardien italien se dit prêt à rester une année de plus afin de partir libre dans le club de son choix dans un an. La réalité est différente et pour Donnarumma, envisager une saison blanche à douze mois de la Coupe du monde est un non-sens. Le PSG n’a de toute façon pas l’intention de bloquer son géant d’1m96 et a fixé un prix abordable pour lui permettre de partir cet été.

Selon les informations du journaliste Ben Jacobs, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ne réclament que 30 millions d’euros pour la dernière année de contrat de « Gigio » Donnarumma. Un prix qui rend forcément l’ancien portier de l’AC Milan très attractif pour de nombreux clubs européens. Ces dernières heures, les intérêts de Manchester City ou encore du Bayern Munich ont été relayés. Mais à en croire le Daily Mirror, c’est Manchester United qui est le grand favori à la signature du gardien du PSG. En effet, les Red Devils sont très chauds à l’idée de remplacer André Onana par Gianluigi Donnarumma, et ont bien l’intention de passer à l’offensive dans les jours à venir pour boucler cet énorme transfert.

Manchester United est bouillant

Sur le plan salarial, Manchester United serait prêt à combler les exigences du gardien de 26 ans. Seul problème, il va falloir convaincre l’Italien de rejoindre un club qui ne disputera pas de coupe d’Europe la saison prochaine. Un obstacle qui pourrait s’avérer infranchissable pour Gianluigi Donnarumma, lequel vient de gagner la Ligue des Champions et n’envisage sans doute pas de ne pas disputer la coupe aux grandes oreilles la saison prochaine. Manchester United va tout de même tenter sa chance et du côté parisien, on espère qu’un accord sera vite trouvé, que ce soit avec les Red Devils ou un autre club, afin de trouver une porte de sortie à Gianluigi Donnarumma et ainsi permettre à Lucas Chevalier de s’intégrer plus sereinement.