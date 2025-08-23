PSG ‍: Donnarumma à Manchester, son agent le trahit

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Condamné par le PSG à trouver un nouveau club d'ici la fin du mois d'août, Gianluigi Donnarumma jette son dévolu sur Manchester City où Ederson est annoncé partant. Son agent s'est entretenu avec les Citizens ce vendredi.

Même s'il a été chaleureusement salué par les supporters parisiens, après la victoire contre Angers, Gianluigi Donnarumma aurait préféré vivre une fin d'été plus tranquille que celle qu'il vit actuellement. Le gardien italien se cherche un nouveau club en urgence depuis le recrutement de Lucas Chevalier par le Paris Saint-Germain. Au vu des premiers groupes convoqués par Luis Enrique cette saison, l'ancien milanais ne s'attend même pas à être numéro 2 dans la hiérarchie parisienne. Soit il trouve un nouveau club d'ici au 1er septembre prochain, soit il vivra une année blanche à Paris. Donnarumma l'a compris et privilégie Manchester City. Le club entraîné par Pep Guardiola est d'accord pour le prendre à la place d'Ederson mais pas à n'importe quel prix.

Le transfert à Manchester City enfin débloqué ?

Les Citizens ne veulent pas dépasser un prix de 30 millions d'euros pour un gardien sous contrat jusqu'en juin prochain. Le PSG réclame pourtant une somme proche des 50 millions d'euros malgré la situation contractuelle précaire de son gardien de but. Le dossier n'avance pas, au grand dam de Donnarumma. Le clan de l'Italien prend donc les choses en main. Selon le compte X Indykaila News proche d'un journaliste renommé présent sur place, Enzo Raiola était à Manchester ce vendredi.

Exclusive 💣



Donnarumma's agent Enzo Raiola was spotted in Manchester today.



The info 💬 was sent by respected reporter who is local based. pic.twitter.com/yxDwXXHR29 — indykaila News (@indykaila) August 22, 2025

L'agent du gardien parisien a repris les négociations avec la direction mancunienne. Son but ? Faire entendre raison aux Citizens, lesquels ont besoin de recruter un nouveau portier avec le départ programmé d'Ederson mais qui sondent d'autres joueurs comme le Belge Senne Lammens (Antwerp). Financièrement comme sportivement, Manchester City est une solution quasi inespérée pour Gianluigi Donnarumma. Si cette piste échoue définitivement, l'avenir du capitaine transalpin sera plus que jamais sombre.