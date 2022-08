PSG : Donnarumma à la ramasse, Navas est supplié de rester

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a décidé d'installer Gianluigi Donnarumma comme portier numéro 1 cette saison. De son côté, Keylor Navas réfléchit à son avenir dans la capitale.

La direction du PSG a fait un choix discuté l'été dernier en s'attachant les services de Gianluigi Donnarumma. Malgré les très bonnes performances de Keylor Navas dans les buts franciliens, le club de la capitale n'a pas voulu laisser passer l'occasion de prendre le champion d'Europe italien, libre de tout contrat. Mais avoir deux gardiens de haut niveau dans une équipe peut parfois être une épine dans le pied pour un entraineur. La saison passée, Mauricio Pochettino avait choisi l'alternance, chose dont ne veut pas Christophe Galtier. L'ancien du LOSC a donc décidé de faire confiance à Donnarumma en tant que numéro 1. Si Navas se plait à Paris et se sait apprécié des supporters, il pourrait néanmoins quitter le PSG d'ici la fin du mercato estival.

Navas, un départ en perspective

🚨Le PSG va faire son offre pour Fabian Ruiz. Le PSG va formuler très rapidement une offre de 25M.



Le départ de Fabian Ruiz vers le PSG pourrait donc entraîner un effet domino.



Naples compte sur ses bonnes relations avec Paris pour tenter de récupérer Navas@Santi_J_FM — ParisSG INFOS (@Paris_SGINFOS) August 8, 2022

Selon les informations de la presse italienne, le Costaricien est très courtisé par Naples, qui veut en faire son prochain numéro 1. Le club transalpin disputera en plus la prochaine Ligue des champions, ce qui n'est pas négligeable pour un gardien de la trempe de Keylor Navas. Pour autant, parmi les observateurs, on trouverait ça regrettable de voir l'ancien du Real Madrid partir cet été. C'est notamment l'avis de Bruno Salomon, qui l'a expliqué sur le plateau de La Chaine L'Equipe. « J’ai un doute sur Gianluigi Donnarumma depuis mars dernier. Il y a quelque chose qui se passe autour de ce gardien. Dès qu’il touche un ballon, il y a le stade qui tremble. Je pense que Keylor Navas a clairement une carte à jouer sur la saison pour, pourquoi pas, reprendre le lead. Le PSG a encore besoin de lui. Il a apporté énormément au PSG, toutes les belles heures en Ligue des Champions, c’est avec Keylor Navas. Il faut qu’il reste au PSG. Ce serait une erreur de le laisser partir. En plus, c’est l’un des hommes forts dans le vestiaire », a notamment indiqué le journaliste, conscient de l'importance de Navas dans le vestiaire du PSG et de la fébrilité récente de Donnarumma. Reste à connaitre la décision du Costaricien... sachant que les Franciliens ne manqueront pas de solutions pour le suppléer. Sergio Rico ou encore Alexandre Letellier sont toujours au club.