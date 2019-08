PSG : Donnarrumma c'est 50ME, Paris reçoit la facture de Milan

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Kevin Trapp ayant rejoint Francfort cette semaine, et cette fois de manière définitive, le Paris Saint-Germain va devoir impérativement recruter un gardien de but supplémentaire pour accompagner Alphonse Areola. Reste que le climat est tendu autour du Champion du monde du PSG, lequel n'arrive pas totalement à convaincre qu'il est celui qu'il faut pour mener le club de la capitale plus haut en Ligue des champions. Les dernières minutes du Trophée des champions contre Rennes ont donné des sueurs froides aux supporters du Paris SG et la question de la venue d'un gardien de but de classe mondiale se repose.

Ce vendredi, si la piste Anthony Lopes a été évoquée, mais semble peu crédible, c'est le nom de Gianluigi Donnarumma qui est cité dans la presse italienne comme un candidat crédible pour venir renforcer le Paris Saint-Germain. Le portier international transalpin a l'avantage de bien connaître Leonardo, et ce dernier pourrait contribuer à convaincre Nasser Al-Khelaifi de faire un effort financier. Car la Gazzetta dello Sport est claire, les dirigeants de l'AC Milan réclament une offre de 50ME, et pas un centime de moins, sans aucun joueur inclus dans le deal, pour lâcher Gianluigi Donnarumma. Le média sportif affirme que pour l'instant, la seule offre du PSG était de 20ME, ce qui laisse évidemment de la marge, mais probablement trop.