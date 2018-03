PSG : Domenech valide le coup de pression du PSG sur l'arbitrage !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Liga.

« Mardi, on veut avoir un arbitrage d’un niveau exceptionnel puisque les deux équipes sont d’un niveau exceptionnel ». Dans les colonnes du journal L’Equipe dimanche matin, Antero Henrique annonçait la couleur au sujet de l’arbitrage avant le choc PSG-Real. Un coup de communication habile ou maladroit ? Interrogé à ce sujet sur la Chaîne L’Equipe, Raymond Domenech a validé le coup de pression du directeur sportif parisien. L’ancien sélectionneur des Bleus persiste et signe : le PSG a été désavantagé lors du match aller à Santiago Bernabeu.

« Il faut se faire entendre dans les médias. Les Italiens, les Espagnols et les Allemands le font tout le temps. Comme le PSG est devenu l’ennemi des gros clubs européens, il y a eu une campagne de presse anti-PSG ces derniers mois. Il y a un moment, il faut dire les choses et ne pas continuer comme ça en encaissant. J’ai revu le match aller Real-PSG (3-1), j’ai eu l’impression de me retrouver dans les matchs de Coupe d’Europe il y a 20 ans ou toutes les fautes étaient sifflés pour l’un et pas pour l’autre. Donc pour moi, Henrique a bien fait de communiquer au sujet de l’arbitrage » a expliqué Raymond Domenech, qui espère donc que l’arbitrage de Felix Brych sera irréprochable sur la pelouse du Parc des Princes mardi soir…