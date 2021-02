PSG : Djibril Cissé envoie Mbappé à Liverpool

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG en juin 2022, Kylian Mbappé va rapidement devoir balayer les incertitudes liées à son avenir.

Et pour cause, le Paris Saint-Germain souhaite prolonger l’international tricolore avant le début du mercato estival. En cas de refus de prolonger de la part de Kylian Mbappé, alors le club de la capitale française pourrait se résoudre à vendre sa pépite. Deux clubs sont sur les rangs pour accueillir l’ancien Monégasque de 22 ans : le Real Madrid et Liverpool. Interrogé par le Daily Mail, Djibril Cissé a exprimé son souhait de voir débarquer Kylian Mbappé chez les Reds, son ancien club. Pour l’ex-attaquant de l’Equipe de France, il ne fait aucun doute que le natif de Paris a tout pour s’imposer à Liverpool aux côtés des stars Mohamed Salah, Sadio Mané ou encore Roberto Firmino.

« Pour être honnête, j’ai discuté avec quelques journalistes et nous parlions de Kylian Mbappé, parce que c’est le meilleur au monde en ce moment. Et moi, je le vois à Liverpool. C’est beaucoup d’argent, un gros et massif investissement mais je pense que le garçon en vaut la peine. Je le vois là-bas. Il s’adapterait au style de Jürgen Klopp. Tout d’abord, il est intelligent, et c’est un joueur d’équipe. Il peut jouer dans différentes positions et il s’ajusterait avec Salah et Mané. Si Firmino reste, ce serait une équipe folle. Pour moi, ce serait la meilleure équipe au monde. […] Je ne sais pas ce que Liverpool peut faire en termes d’investissement pour Mbappé mais ce serait un grand pas pour un joueur clé. Je veux rêver, et je veux le voir là-bas » a fait savoir Djibril Cissé, pour qui le mariage serait absolument parfait entre Kylian Mbappé et Liverpool.