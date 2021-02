PSG : Djellit réduit Paris au néant sans Neymar

Dans : PSG.

Mardi soir, le PSG affrontera le FC Barcelone sans Neymar ni Angel Di Maria, forfaits pour ce huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

Deux absences très préjudiciables pour Mauricio Pochettino, qui va devoir bricoler avec Moise Kean sur le couloir droit. De toute évidence, les forfaits de Neymar et d’Angel Di Maria ont rééquilibré cette affiche, alors que le PSG avait le costume du favori depuis quelques semaines. Interrogé sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Nabil Djellit a fait part de ses inquiétudes quant à ce match aller au Camp Nou. Il faut dire que pour le journaliste de France Football, l’absence de Neymar est d’autant plus impactante qu’habituellement, c’est un certain Angel Di Maria qui prend le relai et qui parvient à se sublimer quand le Brésilien est absent. Or, l’ex-milieu de Manchester United et du Real Madrid manquera également à l’appel mardi soir à 21 heures.

« Je ne suis pas là pour insuffler de la peur mais à un moment il faut être rationnel. Si Manchester City ou le Bayern perdent un crack, ça rééquilibre les forces. Parce que ce sont des collectifs très puissants. Le PSG, dès qu’il a croisé des collectifs puissants, même avec Neymar, il a été débordé. Leipzig, Manchester United ça ne s’est pas joué à grand-chose… OK, le Barça a une défense de Ligue 1, on peut dire ça… mais elle n’aura pas en face d’elle Neymar ou Di Maria. On n’en parle pas assez. Parce que quand Neymar n’est pas là, Di Maria arrive à se sublimer et à porter l’équipe. Pour moi, ces absences sont doublement impactantes. Mbappé, il peut faire des différences, il peut casser des reins. Il faudra qu’il soit efficace. Mais il aura moins de situations sans Neymar. L’absence de Neymar, elle n’impacte pas que le jeu du PSG mais aussi le mental de ses partenaires. Sans lui, ils savent qu’ils sont moins forts et cela ça entre en ligne de compte » a regretté Nabil Djellit, extrêmement inquiet pour le PSG avant ce match aller en Catalogne.