PSG : Direction le Real, Neymar était chaud en 2019

Comme il l’a souligné sur les réseaux sociaux, Neymar a su remonter la pente avec le Paris SG.

Il y a un an, il était au coeur d’un bras de fer pour quitter le club de la capitale, après deux années d’échecs sportifs et de blessures. Une ambiance délicate, des critiques sur son style de jeu et son mode de vie, un vestiaire partagé, rien n’allait dans le sens du prodige brésilien, qui avait décidé de tout plaquer à l’été 2019. Neymar avait ainsi fait savoir à sa direction son désir de quitter le PSG, et pas forcément pour revenir au FC Barcelone. Tout était bon à prendre pour l’ancien de Santos, qui envisageait même de rejoindre le Real Madrid, tant que cela lui permettait de quitter le Paris SG. C’est ce que son agent a pu confier au magazine brésilien Placar, pendant son passage à Lisbonne pour suivre les matchs de son poulain.

« Il y a eu un moment où il était triste de ses blessures. À l'époque, il était enclin à partir, à retourner à Barcelone ou à aller au Real Madrid. Pas aujourd'hui, vous pouvez voir sa joie. Vivre dans la ville des lumières, où tout le monde veut se promener, profiter de la cuisine française, vivre dans une belle maison, avec des amis et de la famille à proximité, jouer dans un des meilleurs clubs, avec tout ce dont une personne a besoin et ce qu'elle aime. Quelle raison aurait-il de quitter le PSG aujourd'hui ? », a expliqué Wagner Ribeiro, l’agent du clan Neymar, pour qui tout le monde a bien fait de se plier à la volonté du Paris SG de garder le Brésilien. Aujourd’hui, absolument personne regrette cette décision clairement forcée il y a un an de cela.