PSG : Diego Costa gratuit, Leonardo tient son gros coup

Dans : PSG.

Notamment à la recherche d’un attaquant, le Paris Saint-Germain s’est placé sur la piste menant à Diego Costa. Le dossier est intéressant pour le directeur sportif Leonardo, qui pourrait attirer le Madrilène sans avoir à dépenser un centime en indemnité de transfert.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Leonardo est sous pression en cette fin de mercato. Tout le monde sait que le directeur sportif du Paris Saint-Germain n’a pas encore atteint ses objectifs, à savoir attirer un milieu défensif et/ou un défenseur central, ainsi qu’un attaquant pour compenser les départs d’Edinson Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting. Et comme si cela ne suffisait pas, l’entraîneur Thomas Tuchel, avec qui il entretient des relations tendues, a ajouté un peu plus de poids sur ses épaules en soulignant le manque de profondeur de son effectif. Le dirigeant se retrouve donc dans l’obligation de réaliser un de ces gros coups dont il a le secret. Le tout avec une enveloppe limitée.

Rien d’insurmontable pour Leonardo qui pourrait encore nous surprendre en recrutant Diego Costa. En effet, le quotidien allemand Sport Bild confirme la piste menant à l’attaquant de l’Atlético Madrid. L’Espagnol, non retenu par ses dirigeants, serait bien en contact avec la direction parisienne et aurait choisi de signer au Paris Saint-Germain. Seul obstacle, et non des moindres, pour le champion de France, cette opération n’est envisageable que si l’ancien joueur de Chelsea est libéré de sa dernière année de contrat. Cela tombe bien, les Colchoneros seraient disposés à rompre ce bail pour mieux accueillir Cavani, et ainsi l’associer à son compatriote uruguayen Luis Suarez.