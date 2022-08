PSG : Diallo pour zéro euro, Milan croit au Père Noël

Dans : PSG.

Absent des plans de l’entraîneur Christophe Galtier, Abdou Diallo devrait quitter le Paris Saint-Germain avant la fin du mercato. Le défenseur central plaît beaucoup au Milan AC qui prépare une offre concrète avec un budget très limité.

Contrairement à certains de ses coéquipiers, Abdou Diallo ne s’opposera pas à la volonté de ses dirigeants. Le défenseur central, sans attendre l’arrivée prévue d’un nouveau concurrent, a bien compris que le Paris Saint-Germain ne souhaitait pas le conserver cette saison. L’ancien joueur du Borussia Dortmund cherche sa prochaine destination depuis plusieurs semaines, toujours sans succès pour le moment. Le Milan AC a pourtant fait du Parisien sa priorité pour renforcer sa charnière centrale.

Bientôt une offre de prêt pour Diallo

Le champion d’Italie n’a pas avancé dans les discussions. Mais la situation pourrait évoluer dans les jours à venir. En effet, La Gazzetta dello Sport affirme que le Milan AC va transmettre une offre concrète au Paris Saint-Germain cette semaine. Les Rossoneri ne possèdent qu’un budget limité pour terminer leur recrutement. Ce qui implique que la direction sportive ne fera aucune folie pour attirer Abdou Diallo. Du coup, le club italien compte revenir à la charge en proposant un simple prêt avec option d’achat, annoncent nos confrères transalpins.

🚨 Thilo Kehrer 🇩🇪 et Abdou Diallo 🇸🇳 intéressent West Ham ! Ils font partie des pistes explorées par le club anglais qui veut recruter un renfort en défense.



Reste à savoir si cette formule sera validée du côté du Paris Saint-Germain. Rappelons que l’international sénégalais s’était engagé avec le pensionnaire du Parc des Princes jusqu’en 2024. Autrement dit, le défenseur central arrivera à un an de la fin de son contrat l’été prochain, moment où ses dirigeants ne seraient plus en position de force pour négocier un éventuel départ. On peut tout de même imaginer d’éventuelles conditions facilement atteignables qui garantiraient presque un transfert définitif au terme de la saison. La mauvaise nouvelle pour le Milan AC, c’est que West Ham, dont les moyens sont probablement supérieurs, serait également intéressé par Abdou Diallo.