PSG : Diallo, la seule satisfaction pour Luis Campos

Conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos a notamment pour objectif d’enregistrer une dizaine de départs. Le problème pour le nouveau dirigeant du Paris Saint-Germain, c’est que les indésirables ne sont pas pressés de partir. Seul le défenseur central Abdou Diallo se dit ouvert à un transfert.

Alors que son prédécesseur Leonardo a échoué sur les ventes, Luis Campos fera-t-il mieux ? En tout cas, le conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi, en charge de l’équipe première du Paris Saint-Germain, s’est fixé un objectif ambitieux. Le Portugais, épaulé par son compatriote Antero Henrique, espère conclure une dizaine de sorties pendant le mercato estival à venir. Il faut dire que les indésirables ne manquent pas dans l’effectif. Et parmi eux, Abdou Diallo, actuellement avec le Sénégal, n’est pas contre l’idée de partir.

« Je ne sais pas si je vais rester au PSG, a répondu le défenseur central à la télévision sénégalaise. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de jouer donc on verra quelle est la meilleure option. » Si l’ancien joueur du Borussia Dortmund pense à son temps de jeu, un départ sera probablement privilégié. Malheureusement pour Luis Campos, d’autres éléments poussés vers la sortie n’ont pas la même priorité. Ces derniers jours, plusieurs joueurs peu utilisés se sont exprimés sur leur avenir, à commencer par Mauro Icardi.

Ils refusent de partir

Résultat, l’attaquant argentin a « décidé de rester au PSG et d’être à la disposition du club ». Idem en ce qui concerne Ander Herrera, annoncé de retour à l’Athletic Bilbao, mais qui a certifié qu’il resterait « à 100% à Paris la saison prochaine ». Le milieu espagnol ne se laissera pas éjecter, tout comme l’international portugais Danilo Pereira, épanoui dans la capitale. « Je suis satisfait de mon bilan et je n'ai pas envie de partir. J'espère que la saison prochaine, on fera mieux », s’est projeté le milieu défensif, toujours aussi difficile à bouger.