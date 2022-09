PSG : Diallo et sa double personnalité inquiétante, les révélations tombent

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Aminata Diallo est au centre de l'attention ces dernières heures dans l'affaire Hamraoui. Le JDD a d'ailleurs révélé d'inquiétantes découvertes de la part des enquêteurs de la BRB.

Le football français est plongé dans la tourmente depuis pas mal de mois maintenant. L'affaire Pogba est sur toutes les lèvres, comme les débordements au sein de la Fédération Française de Football. Et pour ne rien arranger, l'affaire Hamraoui au PSG connait aussi quelques rebondissements. Alors qu'on la pensait écartée de tout soupçon dans l'agression de Kheira Hamraoui en novembre dernier par des hommes cagoulés, Aminata Diallo a récemment été mise en examen pour violences aggravées et association de malfaiteurs. Les enquêteurs la soupçonnent d'avoir joué un rôle actif dans les événements malheureux qui ont frappé sa coéquipière. Ce dimanche, le JDD en a dit plus sur la personnalité d'Aminata Diallo. Et ça a de quoi surprendre quelque peu.

Diallo, des révélations troublantes !

🚨 Kheira Hamraoui a été réintégrée au groupe du PSG !



(@RMCsport) pic.twitter.com/BALTyFRD2s — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 20, 2022

Le média français indique en effet que l'ancienne du PSG avait bien « une profonde jalousie » envers Kheira Hamraoui. La piste de la rivalité sportive est privilégiée par les enquêteurs. Les téléphones d'Aminata Diallo ont semble-t-il parlé puisque les écoutes téléphoniques ont permis de mettre en lumière quelques traits de la personnalité de Diallo. « Elle a dit victime d'agression, on s'en bat les couilles, qu'est-ce qu'on s'en fout. Est-ce qu'elle est morte ? Elle n'a rien eu, frère, elle n'est même pas restée un jour à l'hôpital. Ils l'ont loupée, cassez bien sa gueule, elle l'a mérité », a notamment balancé la milieu de terrain après l'agression d'Hamraoui. Et pour ne rien arranger, une double personnalité a été observée chez Aminata Diallo. Le JDD indique que lors d'écoutes téléphoniques, il apparaissait que l'ex du PSG se faisait passer pour un homme du nom de Bilel dans une discussion avec une femme, tout en prenant une voix grave. Elle aurait d'ailleurs été l'auteure de crises de jalousie violentes. Pour les enquêteurs, cette attitude montrerait que la footballeuse souffre « de toute évidence d'un dédoublement de personnalité ». Enfin, Diallo utilisait le pseudonyme de Victor Newman sur une messagerie cryptée, comme l'a révélé un second téléphone lui appartenant. Pas de quoi donc jouer en sa faveur, alors qu'Aminata Diallo n'a pas le droit de quitter le territoire et ne doit avoir aucun contact avec Kheira Hamraoui pendant tout la durée de l'enquête.