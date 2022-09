PSG : A.Diallo remise en liberté, sous contrôle judiciaire

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Après avoir été mis en examen puis écroué, Aminata Diallo a été remise en liberté par les autorités ce mercredi. Elle reste placée sous contrôle judiciaire le temps que l'enquête poursuive son cours.

Un peu de répit, le temps que les choses s'accélèrent. L'affaire Hamraoui a pris une direction claire ces derniers jours. Un temps inquiétée, puis laissée tranquille, Aminata Diallo est revenue dans l'œil du cyclone. Il est désormais clair que les enquêteurs la considèrent comme la principale suspecte de l'agression commanditée sur sa coéquipière du PSG. Elle serait l'instigatrice ayant poussé un groupe de jeunes gens à venir frapper Kheira Hamraoui le 4 novembre 2021. Elle a été mis en examen puis a été écrouée avant d'être auditionnée par le juge des libertés et de la détention ce mercredi. Un verdict est tombé à l'issue de cet entretien.

Diallo sous contrôle judiciaire comme deux autres suspects

Aminata Diallo a été remise en liberté comme l'a confirmé le parquet de Versailles à l'AFP dans la soirée. Un petit soulagement pour Diallo puisqu'elle avait demandé un débat différé devant le juge des libertés pour contester son incarcération. Toutefois, la milieu de terrain reste sous contrôle judiciaire aux motifs « d'association de malfaiteurs » et de « violences aggravées ». Une situation similaire à deux suspects parmi les quatre hommes potentiellement impliqués dans les violences sur la personne de Kheira Hamraoui.

🚨 Aminata Diallo a obtenu sa remise en liberté sous contrôle judiciaire.



(@BFMTV) pic.twitter.com/1sPAbPyveD — Actu Foot (@ActuFoot_) September 21, 2022

Ce statut sous contrôle judiciaire signifie que Diallo ne peut pas quitter le territoire français jusqu'à nouvel ordre. Elle ne peut pas entrer en contact avec les autres accusés, Kheira Hamraoui ainsi que les témoins de l'affaire « et en particulier les membres de l'équipe et de l'encadrement du PSG », comme l'a communiqué le parquet. Elle doit résider chez son père et s'y fixer, pointer au commissariat une fois par semaine et payer une caution de 30 000 euros avant le 23 septembre. Les avocats d'Aminata Diallo tiendront une conférence de presse ce jeudi.