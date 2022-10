PSG : Diallo clame son innocence, elle est victime d'un complot

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Mise en cause dans l'agression de Kheira Hamraoui, Aminata Diallo a décidé de réagir médiatiquement avec une interview pour RMC. Elle dément toute jalousie envers sa coéquipière du PSG et ne comprend pas pourquoi elle a été désignée comme le cerveau présumé.

Aminata Diallo n'était pas née en 1994 quand Tonya Harding a agressé sa concurrente de patinage artistique américaine Nancy Kerrigan. Pourtant, la joueuse du PSG n'ignore plus aucun détail de cette ancienne affaire puisqu'elle est comparée à Harding depuis un an et l'agression de sa coéquipière Kheira Hamraoui. Diallo a été mise en examen et reste sous contrôle judiciaire après que les cinq hommes impliqués dans l'attaque l'aient désigné comme le cerveau de toute l'histoire. En attendant de connaître le dénouement devant les tribunaux, Aminata Diallo doit composer avec cette nouvelle réputation qui lui colle à la peau.

Diallo se dit victime d'une conspiration

Un contexte qui ne lui plaît guère. Elle est d'ailleurs bien décidée à changer cet état de fait notamment dans l'opinion publique, devenue plus critique à son égard. C'est ainsi qu'elle s'est exprimée en interview pour la première fois depuis les dernières évolutions de l'affaire. Pour RMC et la matinale d'Apolline de Malherbe de jeudi, elle s'est défendue de toute implication dans l'agression de Kheira Hamraoui. Tout d'abord, elle réfute le mobile d'une jalousie envers sa coéquipière du milieu de terrain. Elle estime que son temps de jeu au PSG n'était pas menacé par Hamraoui.

« Je n’étais pas barrée par Kheira Hamraoui comme on essaie de le dire. Le directeur sportif et le coach sont très contents, très satisfaits de mon travail et de mes performances et veulent me faire une prolongation de deux saisons. Il n’y a aucun élément qui montre qu’à ce moment-là c’est dans mon intérêt de faire ça. Au contraire. C’est vrai que sur certains matchs de championnat, elle a démarré les matchs. Il y a des matchs en Ligue des champions où j’ai démarré. Et puis j’ai démarré avec Kheira Hamraoui. Il n’y avait pas une concurrence directe seulement avec Kheira Hamraoui. Ça c’est faux », a t-elle indiqué.

Surtout, elle se demande pourquoi les hommes mis en cause ont cité son nom alors qu'elle prétend ne pas les connaître du tout. « Au moment où je vois dans les médias, quelques jours avant, que l’on a attrapé les agresseurs, j’étais plutôt soulagée. Et puis il s’avère finalement qu’ils m’ont désignée comme étant la commanditaire. Pourtant je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus. Je n’ai jamais été en contact avec eux. Je n’ai jamais parlé avec eux. Aujourd’hui, ça c’est établi par les enquêteurs dans l’enquête. Je ne peux pas expliquer pourquoi ils me désignent comme étant la commanditaire. Cela m’étonne quand même que des agresseurs ne veuillent pas donner le nom de la personne qui les a envoyés mais qu’ils disent juste qu’en tout cas c’est pour Aminata », a t-elle confié. Ce sera donc aux enquêteurs de démêler le vrai du faux dans cette grave histoire et de désamorcer une situation explosive dans les rangs du PSG féminin.