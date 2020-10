PSG : Diakhaby c’est 40 ME, Leonardo s’étouffe !

Dans : PSG.

A la recherche d’un défenseur central afin d’étoffer son effectif d’ici la fin du mercato, le Paris Saint-Germain explore la piste Mouctar Diakhaby.

L’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais, qui ne s’est pas imposé comme un titulaire indiscutable au FC Valence, présente plusieurs atouts non négligeables pour le Paris SG. Il connaît parfaitement la Ligue 1, ce qui signifie que son temps d’adaptation sera très réduit. Surtout, Mouctar Diakhaby est un joueur formé en France, ce qui a son importance pour le PSG au moment d’élaborer les listes de joueurs qualifiés pour disputer la Ligue des Champions. Leonardo recherchant un remplaçant au duo Kimpembe-Marquinhos, le profil de l’ancien Lyonnais pouvait donc coller, sans pour autant faire lever les foules.

L'Angleterre fait flamber le prix de Diakhaby

Mais à en croire les informations obtenues par HITC, la piste Mouctar Diakhaby pourrait s’avérer bien plus onéreuse que prévue pour le Paris Saint-Germain. Effectivement, le média indique que le prix du joueur du FC Valence risque de s’envoler dans la dernière ligne droite du mercato, pour la simple et bonne raison que West Ham et Fulham sont également très intéressés par son profil de colosse au physique très British-compatible. Outre-Manche, on évoque d’ores et déjà un transfert ou un prêt avec option d’achat à hauteur de 36 millions de livres soit… 40 ME ! Bien évidemment, le Paris SG ne montera jamais à un tel prix pour un remplaçant. Plus que jamais, la quête d’un défenseur central se complique pour Leonardo dans ces trois derniers jours du mercato. Pour rappel, le directeur sportif brésilien a également exploré la piste Antonio Rudiger, très apprécié par Thomas Tuchel. Mais le défenseur de Chelsea, également pisté par les Spurs de Tottenham, souhaite poursuivre sa carrière en Premier League…