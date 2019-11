PSG : Di Maria trop vieux, l’incroyable explication

Dans : PSG.

Intenable avec le Paris Saint-Germain, Angel Di Maria ne jouit pas de la même réussite avec la sélection argentine. L’ailier n’est même plus convoqué par son sélectionneur.

Symbole de la génération maudite des Argentins, qui a connu trois finales de grandes compétitions sans victoire, Angel Di Maria ne possède bien évidemment pas le même poids qu’un certain Lionel Messi. Si certaines stars du pays de Diego Maradona comme Gonzalo Higuain ont pris leur retraite internationale, ce n’est pourtant pas le cas de l’attaquant du PSG. Intenable avec son club, El Fideo n’a plus été appelé depuis la dernière Copa America, qu’il a disputée en partie, avec beaucoup de critiques à la clé.

Cela lui a tout de même permis de passer le cap des 100 sélections, mais contrairement à Aguero qui conserve la confiance de son entraineur, Di Maria commence à comprendre le message. Pas appelé une seule fois pendant l’automne malgré ses 8 buts et 9 passes décisives avec le PSG, l’ancien du Real Madrid est considéré comme trop vieux à 31 ans. Dur à entendre certainement, même si le Paris SG ne s’en plaindra pas en voyant celui qui est son meilleur joueur du début de saison se reposer dans la capitale française et éviter ainsi les longs déplacements et les éventuels blessures. Pendant ce temps, l’Argentine continue d’essayer de trouver la bonne carburation sans Di Maria, en faisant notamment confiance à un certain Lucas Ocampos…