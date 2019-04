PSG : Di Maria révèle la raison XXL de sa prolongation

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Sous les ordres de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain, Angel Di Maria réalise probablement l’une des meilleures saisons de sa carrière.

Auteur de 16 buts et de 14 passes décisives en 39 matchs avec le maillot du club de la capitale cette saison, Angel Di Maria a retrouvé son meilleur niveau. Malgré une blessure musculaire à la cuisse, contractée lors de la trêve internationale du mois de mars en Argentine, le joueur de 31 ans est redevenu un titulaire indiscutable avec Thomas Tuchel. De quoi lui donner le sourire, lui qui ambitionne désormais de finir son parcours européen à Paris, où il est sous contrat jusqu’en 2021.

« Si j’ai renouvelé mon bail, c’est parce que je voulais rester ici, parce que j’ai l’ambition de gagner la Ligue des Champions ici. Je suis venu ici avec cet objectif. Mais dans peu de temps, on atteindra cet objectif. Cette année, j’étais libre, j’aurais pu partir où je voulais, j’ai eu d’autres propositions, j’aurais pu rejoindre d’autres clubs eux aussi très importants… Si je ne suis pas encore retourné en Argentine, c’est parce que je veux absolument gagner une Ligue des Champions au PSG. J’ai gagné la Decima avec le Real Madrid, ça a été une satisfaction incroyable. Et gagner la première ici, ce serait aussi inoubliable pour moi », avoue, sur Canal+, El Fideo, qui pense que la nouvelle remontada subie contre MU en C1 cette saison n’était qu’un accident. Aux Parisiens de confirmer cela dès la saison prochaine, au cours de laquelle Di Maria pourrait avoir un peu plus de concurrence...