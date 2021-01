PSG : Di Maria prévient Messi, il va se régaler à Paris

Dans : PSG.

Tandis qu’un transfert de Kylian Mbappé cet été n’est pas à exclure, le PSG lorgne sur Lionel Messi afin de compenser un potentiel départ de sa star de 22 ans.

En s’offrant le capitaine du FC Barcelone, le Paris Saint-Germain frapperait un énorme coup sur le marché des transferts. Un coup de maître qui ferait presque oublier le départ de Kylian Mbappé, lequel n’a toujours pas pris de décision définitive quant à sa prolongation de contrat. Economiquement, le dossier Messi est délicat. Mais nul doute que le PSG aurait une ouverture en cas de transfert de Kylian Mbappé, que ce soit pour Liverpool ou le Real Madrid. Dans la capitale française, Lionel Messi retrouverait plusieurs connaissances, que ce soit Neymar ou Leandro Paredes. Le Ballon d’Or serait également enthousiaste à l’idée de jouer au côté de son partenaire en sélection, Angel Di Maria.

Dans une interview accordée à Tyc Sports, « El Fideo » a lancé un énorme appel du pied à Lionel Messi dans l’optique d’une signature au PSG. « J’ai toujours eu envie de jouer avec Messi en club, je n’en profite pas assez en sélection. Ma femme m’a dit : "Si Leo arrive à venir, on reste et tu lui fais du asado". Je ne te raconte pas… Mais ce serait génial, je ne pourrais pas en demander plus en matière de football. Je veux en profiter sereinement. J’ai joué avec Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé. Si je joue avec Leo je pourrai ensuite prendre ma retraite tranquillement. Mais là je suis concentré sur ce qu’on peut réaliser cette année. Il y a un nouveau staff. J’ai ça en tête. Je n’ai plus le stress de mes 25 ans. Je suis serein et je profite de chaque jour. Je vais bien, je suis très content du nouveau staff, les choses ont commencé à s’améliorer, nous avons commencé à gagner. Nous sommes premiers du championnat, en attendant la Champions League » a lancé Angel Di Maria. L’invitation est lancée, reste à voir si Lionel Messi y répondra favorablement.