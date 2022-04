PSG : Di Maria et Icardi sont virés, c'est fait à 100% !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La colonie argentine au Paris Saint-Germain va prendre du plomb dans l'aile au prochain mercato. Deux joueurs auraient déjà été prévenus qu'ils allaient partir l'été prochain.

Lionel Messi va perdre quelques compatriotes dans le vestiaire du PSG pendant l’intersaison. S’il est acquis que la Pulga sera toujours à Paris au début de la prochaine saison, deux casiers devraient être vides dans le clan des joueurs argentins. En effet, pour Bruno Salomon, journaliste de France Bleu Paris et très bien introduit dans les coulisses du club de la capitale, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo ont directement fait connaître leurs intentions à Angel Di Maria et Mauro Icardi. Tandis que le premier attend une offre de prolongation du club, où il est arrivé en 2015, le second est lui plus zen même s’il a encore deux ans de contrat avec le Paris Saint-Germain. Cependant, le journaliste a lui des informations qui n’annoncent rien de bon pour les deux attaquants argentins, des choix forts auraient été décidés, et officialisés en interne, histoire que ces dossiers ne traînent pas trop longtemps.

Di Maria et Icardi poussés vers la porte du PSG

Di Maria et Icardi ne vont pas prolonger à Paris affirme @bruno_salomon !#EDG pic.twitter.com/QoQ6yjOrVG — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) April 22, 2022

Se confiant sur la chaîne L’Equipe, Bruno Salomon a tué le suspense. « Di Maria ne va pas prolonger, il n’est pas dans les plans du PSG, ce n’est pas prévu. Il était prévu d’attendre fin mars-mi-avril pour acter quoi que ce soit, puisqu’il y avait une option pour un an de plus, mais c’est certain le PSG ne veut pas le prolonger. Concernant Mauro Icardi, le PSG a fait passer le message à ses représentants, mais également directement au joueur qu’il fallait se trouver un autre club pour la saison prochaine », a indiqué le journaliste de la radio parisienne. Concernant Angel Di Maria, si l'an dernier l'optimisme semblait de mise sur une prolongation, les derniers mois ont marqué une vraie rupture entre l'ailier de 34 ans et le PSG. Et c'est d'ailleurs pour cela que depuis quelques semaines la rumeur d'une signature, libre, à la Juventus circule de plus en plus intensément. Pour Mauro Icardi, dont la carrière parisienne est une gigantesque blague, le Paris Saint-Germain va probablement devoir accepter le principe d'un prêt, car compte tenu du salaire du mari de Wanda Nara, on voit mal un club miser énormément sur lui.