PSG : Di Maria envoie une frappe limpide contre l'OM

Si le match entre le PSG et l’OM est toujours considéré comme un Classique en France, le suspense n’est plus vraiment au rendez-vous.



Le Paris Saint-Germain, généralement motivé au niveau d’un match européen quand il s’agit d’affronter un rival qui tient à coeur des supporters, plie régulièrement le match sans laisser d’espoir aux Marseillais. La preuve avec la rencontre aller en championnat, où le score de 4-0 était atteint à la pause. De plus, les joueurs ont bien compris que parler en bien de l’ennemi provençal n’était pas bien vu. Thomas Meunier peut en témoigner, lui qui a été longtemps sifflé et vilipendé pour avoir simplement reconnu sur les réseaux sociaux qu’un tifo du Vélodrome était bien réalisé et joli à voir. Angel Di Maria ne tombera donc pas dans le piège. Malgré la ferveur marseillaise et la belle saison réalisée par l’OM, il ne passera jamais à l’ennemi.



« Non, non, c'est impossible ! Je suis à Paris depuis de nombreuses années, et je fais partie de cette histoire que nous sommes en train d'écrire. Une fois que tu as accompli un tel chemin avec une équipe, tu ne peux pas concevoir de passer de l'autre coté », a assuré l’Argentin sur le magazine officiel du PSG. Pas vraiment de quoi bouleverser les supporters marseillais, qui apprécient certainement le talent de l’ancien du Real Madrid, mais savent très bien qu’un tel joueur est hors de portée financière de leur club pour les années à venir.