PSG : Di Maria à Naples, un camouflet présidentiel pour l'Argentin

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Alors qu’il a signé son grand retour à l’entraînement dimanche après ses vacances post-Mondial, Angel Di Maria pourrait ne pas s’éterniser au PSG.

Et pour cause, Le Parisien a récemment évoqué un intérêt concret de Naples pour El Fideo. Le chiffre de 30ME est même évoqué et celui-ci pourrait satisfaire tout le monde selon le quotidien régional. Du côté de Naples, le son de cloche est (très) différent puisque le président Aurelio De Laurentiis a publiquement affirmé qu’il n’était pas intéressé par l’ex-milieu du Real Madrid.

« Angel Di Maria du PSG ? Aucune chance qu’il vienne chez nous » a affirmé le charismatique président de Naples au micro de la radio Kiss Kiss Napoli. Reste désormais à savoir s’il s’agit, comme souvent avec Aurelio De Laurentiis, d’un gros coup de bluff. Si non, alors le Paris Saint-Germain devra peut-être se résoudre à conserver Angel Di Maria. Et donc à prolonger son contrat, sans quoi il sera libre de tout contrat l’été prochain. Ce qui serait une petite catastrophe pour Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique...