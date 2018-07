PSG : Di Maria à Naples, le PSG ouvre la porte

Dans : PSG, Mercato.

Remplaçant la saison passée derrière le trio MCN, Angel Di Maria ne se fait aucune illusion sur son statut au PSG pour l’exercice qui va bientôt débuter.

L’ailier profitera des absences pour aller chercher du temps de jeu, mais n’aura pas les joies de débuter les grands matchs si le trio d’attaque est au rendez-vous. Un statut qui pourrait le pousser vers un départ, alors que Naples rêverait de le recruter, malgré les déclarations de son président, toujours désireux de faire sensation. Napoli Sport annonce ainsi que Carlo Ancelotti aimerait forcément ajouter El Fideo à son effectif, même si cela risque d’être très compliqué sur le plan financier.

Néanmoins, selon Yahoo Sport, le PSG n’est pas fermé à l’idée de transférer Di Maria, à condition d’en récupérer une belle somme. Le portail précise qu’aucune discussion n’a eu lieu entre Thomas Tuchel et l’ancien du Benfica Lisbonne au sujet de son avenir, ce qui entretient le doute. Pour le moment, l’Argentin a réussi à gratter quelques jours de repos de plus, et devrait rejoindre directement ses coéquipiers à Singapour pour le début du stage cette semaine.