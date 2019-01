PSG : Dhorasoo se mouille et défend l'arbitre de PSG-Rennes !

Dans : PSG, Rennes, Ligue 1.

Depuis le match PSG-Rennes, Karim Abed est au cœur des débats. Il faut dire que 99 % des observateurs ne comprennent pas comment l’arbitre de 30 ans a fait pour ne pas exclure Mbaye Niang, auteur d’un tacle extrêmement dangereux sur le Parisien Tilo Kehrer. Mais ces dernières heures, l’homme en noir a reçu un soutien tout-à-fait inattendu. Interrogé sur Yahoo Sport, Vikash Dhorasoo est monté au front pour défendre Karim Abed, lequel a jugé la faute disons… à sa manière.

« Il voit autre chose que nous et heureusement qu’il a le droit de voir autre chose que nous quand tout le monde est unanime, sinon ça s’arrête quoi. Si la majorité des gens voient quelque chose et c’est la majorité des gens qui a raison, c’est un vrai problème. Donc lui, il a le droit de voir autre chose, j’ai plutôt envie d’aller dans son sens encore plus quand c’est incontestable et unanime parce que ce n’est pas quand il y a du litige, ce n’est pas quand ça se joue à ça que je vais défendre ce truc-là parce que là ça se défend facilement. C’est évidemment quand c’est incontestable que je vais défendre ce truc-là. Si tu remets en cause l’honnêteté du mec qui doit prendre les décisions, tu penses qu’à un moment il a triché, par exemple, c’est ce qui a été dit hier sur certains plateaux, là c’est un vrai problème » a confié l’ancien Parisien dans des propos relayés par Foot-Radio. Une prise de position étonnante qui ne devrait pas manquer de faire réagir, tant le monde du football a été unanime à la suite de cette faute d’arbitrage reconnu par Karim Abed lui-même à postériori.