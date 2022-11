PSG : Deux plans foireux, Paris écoeure la Juve

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’été dernier, la Juventus Turin a récupéré deux joueurs en provenance du PSG lors du mercato.

Libre de tout contrat, Angel Di Maria s’est engagé en faveur de la Juventus Turin pour une saison. Non conservé par le PSG, l’international argentin était en contact avec plusieurs clubs en Italie ou encore en Espagne et a finalement opté pour la Vieille Dame. Un choix contesté à Turin, où Angel Di Maria est performant quand il joue (1 buts et 4 passes décisives en 7 matchs). Néanmoins, l’ex-milieu offensif du PSG et du Real Madrid est trop souvent absent en raison de problèmes physiques. Leandro Paredes a également rejoint la Juventus Turin en provenance du PSG, dans ce cas pour un prêt avec option d’achat. Souvent titularisé par Massimiliano Allegri, l’international argentin n’a pas transformé le milieu de terrain de la Juventus Turin et se contente pour l’instant de prestations assez neutres.

Di Maria et Paredes critiqués à Turin

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ángel Di María (@angeldimariajm)

Globalement, ces deux signatures de la Juve en provenance du PSG n’ont transcendé personne en Italie. Ancien milieu de terrain de Bologne et de la Juventus Turin, Giancarlo Marocchi a justement critiqué la Vieille Dame pour certains choix lors du dernier mercato estival, dont ceux de recruter Paredes et Di Maria. « Paredes n’a pas vraiment apporté l’équilibre que l’on attendait au milieu de terrain. La Juve savait très bien que Cuadrado et Alex Sandro ne pourraient pas jouer tous les matchs, ils auraient plutôt dû recruter dans ce secteur de jeu. Di Maria n’aurait pas non plus dû être recruté par la Juventus, c’était un mauvais choix » a estimé l’ex-milieu de terrain sur Calcio Mercato. Des choix contestés dans un contexte très tendu à Turin, où l’entraîneur Massimiliano Allegri ne fait plus du tout l’unanimité après l’élimination du club turinois dès les 8es de finale de la Ligue des Champions et alors que la Juve est décrochée en Série A avec une très décevante 7e place.