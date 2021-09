PSG : Deux joueurs plus forts que prévu, le casse-tête de Pochettino

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Comme à Brest il y a quelques semaines, Ander Herrera et Idrissa Gueye ont marqué avec le PSG contre Clermont samedi après-midi (4-0).

Après le mercato XXL du Paris Saint-Germain, les deux hommes ne partent pas forcément comme des titulaires dans le onze-type de Mauricio Pochettino. Néanmoins, en l’absence des sud-américains, force est de constater qu’ils tirent leur épingle du jeu. Au-delà de leurs buts, Gueye et Herrera répondent présent défensivement et apportent un vrai supplément d’âme à cette équipe du Paris SG. Pour l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino, il n’était pas forcément prévu de pouvoir compter sur Gueye et Hererra à ce niveau. Ce qui va lui offrir de jolis casse-têtes selon Luis Fernandez…

Fernandez adoube Gueye et Herrera

« Herrera, sa performance de samedi est celle d’un garçon qui ne va pas te décevoir. Qu’il joue ou qu’il ne joue pas, il aura toujours l’attitude qui ira avec. Il accepte la situation, la comprend, mais en même temps dès qu’il a du temps de jeu… Parce que c’est un joueur qui sait jouer au football et bien jouer ! Il met de l’intensité, de l’engagement. Et du réalisme aussi, comme samedi, où il a su se projeter vers l’avant et marquer. C’est un garçon qui, dès qu’il est arrivé en France, s’est rapidement adapté. Il a vite appris le français. Il a un coup à jouer, comme Gueye, parce qu’il a un profil que les autres n’ont pas. Ce sont des garçons capables de faire des kilomètres pour embêter un adversaire, le déstabiliser, récupérer des ballons. Mais ils ne se contentent pas de savoir courir. Ils savent aussi être bons balle au pied et se projeter » a lancé dans Le Parisien l’ex-entraîneur du Paris Saint-Germain, ravi de voir que le club de la capitale dispose dans ses rangs de véritables soldats, ce qui a trop manqué au club les saisons précédentes.