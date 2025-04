PSG ‍: Deux infos déroutantes sur l'avenir d'Ousmane Dembélé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Ousmane Dembélé, l'homme en forme du PSG, fait saliver le futur adversaire des Parisiens : Arsenal. Le club français envisage déjà une réponse musclée et inattendue.

En août 2023, profitant d’une clause de cession dans son contrat, le PSG s’est offert Ousmane Dembélé pour 50 millions d’euros sans que le FC Barcelone ne puisse y dire un mot. Depuis, l’ailier recentré en faux numéro 9, a changé de dimension avec le départ de Kylian Mbappé qui lui a permis de se trouver une efficacité nouvelle et déroutante. Avec 40 implications sur un but (32 buts et 8 passes décisives) cette saison, l’ancien rennais a pris une dimension que personne n’avait vu venir. « Ailier ou central, c’est l’attaquant le plus en forme d’Europe », a ainsi résumé Joe Cole, l’ancien milieu de terrain anglais après que le PSG ait éliminé Aston Villa cette semaine. Un constat partagé dans tout le Royaume, mais notamment chez le futur adversaire des Parisiens en Ligue des Champions.

La réponse du PSG : une prolongation

En effet, selon CaughtOffside, Arsenal est désormais l’admirateur numéro 1 d’Ousmane Dembélé, et la formation de Londres compte bien passer à l’action dès cet été pour tenter de le faire venir moyennant un énorme transfert. Cela ne s’est pas trop vu contre le Real Madrid, mais les Gunners manquent de poids devant, et Mikel Arteta a trop souvent été à court de solution. Faire venir Dembélé avec un transfert record changerait le visage d’Arsenal dans son grand objectif, aller chercher un titre majeur que ce soit en Premier League ou en Ligue des Champions.

Mais le PSG a déjà prévu de faire une réponse retentissante. Selon le média anglais, les dirigeants parisiens ont changé leurs plans dans le contrat longue durée du Français, qui l’emmène jusqu’en 2028. Il n’y a donc pas le feu en théorie, mais Paris a désormais l’intention de prolonger le deal du meilleur buteur de Ligue 1, pour le rendre impossible à recruter pour les autres clubs européens. Une issue qui serait une vraie surprise, car le PSG ne s’était jusqu’à présent jamais posé la question de la prolongation de Dembélé, mais sa saison incroyable et l’intérêt de plusieurs clubs européens changent clairement la donne.