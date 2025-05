PSG ‍: Deux départs d’un coup, cette offre ne se refuse pas

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG compte profiter de ses excellentes relations avec le club turc de Fenerbahçe pour finaliser deux départs attendus cet été.

L’hiver dernier, le Paris Saint-Germain a allégé son effectif et sa masse salariale en se séparant ponctuellement de deux joueurs peu utilisés par Luis Enrique. Milan Skriniar a été prêté à Fenerbahçe tandis que Randal Kolo Muani a pris la direction de la Juventus Turin. Dans un cas comme dans l’autre, l’idée était surtout de ne plus avoir à payer deux joueurs qui n’entraient plus dans les plans de Luis Enrique, avec l’espoir qu’ils brillent ailleurs pour espérer un transfert à l’avenir. Le plan du PSG pourrait fonctionner à merveille puisque le média turc Milliyet nous apprend que des négociations vont prochainement se tenir entre Fenerbahçe et le Paris SG, pour deux dossiers.

Dans un premier temps, le club entraîné par José Mourinho souhaite transformer le prêt de Milan Skriniar en transfert définitif et pour cela, les deux clubs vont devoir négocier pour tenter de trouver un accord sur l’indemnité à verser pour le défenseur slovaque. A 30 ans et sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028, l’ancien roc de l’Inter Milan pourrait être valorisé à une dizaine de millions d’euros par Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. Fenerbahçe en fait sa priorité en défense, après un prêt jugé très concluant. Mais les Turcs ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin.

Direction la Turquie pour Skriniar et Kolo Muani ?

Le Fener souhaite en effet profiter de ses très bonnes relations avec le Paris Saint-Germain pour tenter de s’offrir Randal Kolo Muani. L’international français n’est pas certain de rester à la Juventus Turin, où son avenir s’est assombri après le départ de Thiago Motta, et Fenerbahçe souhaite en profiter en proposant au PSG une formule gagnant-gagnant avec un prêt d’une saison assortie d’une obligation d’achat. On ignore toutefois quelle somme le club turc est susceptible de proposer à Paris pour celui qui avait été recruté pour 95 millions d’euros bonus compris en 2023. Reste maintenant à voir si dans ces deux dossiers, des accords seront rapidement trouvés entre les deux clubs et avec les joueurs. Mais pour Paris, ces deux départs ressemblent à une aubaine, puisque Luis Enrique n’a à priori aucune intention de réintégrer Milan Skriniar et Randal Kolo Muani en 2025-2026.