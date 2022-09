PSG : Désolé Mbappé, cette année est celle de Neymar

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

En parallèle de sa prolongation de contrat au PSG, Kylian Mbappé avait toutes les armes pour devenir le joueur majeur du PSG dans les mois et années à venir. Or, depuis le début de saison, le Français est surpassé par meilleur que lui, Neymar.

Si Kylian Mbappé a porté le PSG dans le marasme de la saison dernière, les Parisiens n'ont plus autant besoin de lui cette saison. En effet, le patron du PSG sur le terrain se nomme désormais Neymar. Le Brésilien marche sur l'eau depuis la reprise. Il a marqué huit fois en Ligue 1, faisant de lui le meilleur buteur du championnat. En outre, il est co-meilleur passeur de L1 avec Messi grâce à ses sept passes décisives déjà délivrées. Une grande forme qui se confirme aussi en-dehors du cadre parisien, avec la sélection brésilienne.

Neymar, meilleur joueur au monde en 2022-2023 ?

En effet, il a été intenable avec la Seleçao lors du rassemblement de septembre, que ce soit contre le Ghana ou face à la Tunisie. Auteur d'un but contre les Tunisiens, il avait offert deux passes décisives contre les Black Stars. Pion essentiel de ce qui est la meilleure sélection au monde, Neymar est peut-être la grande star annoncée pour le prochain mondial prévu dans deux mois. Pour le journaliste de l'Equipe Anthony Clément, pas de doute. Le Brésilien de 30 ans a toutes les cartes en main pour devenir le patron du football mondial cette année.

Neymar futur meilleur joueur du monde ? 🔥



🗣️ @anthonyclement : "Tout est aligné pour qu'il puisse devenir le meilleur joueur du monde" 🔝#EDG pic.twitter.com/u2t2fjXFKh — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) September 28, 2022

« Je me suis bien gardé de l’enterrer car il a toujours eu ce talent fou qui faisait qu’il ne fallait rien s’interdire pour la suite. […] Puis il s’est passé ce qu’il s’est passé cet été. La volonté du PSG de s’en séparer et l’objectif de la coupe du monde. Je pense que c’est quelqu’un qui a envie de marquer les esprits avec le Brésil et de remporter ce trophée. C’est quand même quelqu’un qui a tout gagné en club. Mais, rien ne peut atteindre l’attrait de la coupe du monde avec le Brésil. Et, ce sera sûrement sa dernière chance pour qu’il puisse être au top de sa forme. Quand on voit ce qu’il fait dans le cadre collectif du Brésil, pour moi tout est aligné pour qu’il puisse devenir le meilleur joueur du monde, au meilleur moment à savoir la coupe du monde au Qatar », a t-il développé dans l'Equipe de Greg. A Neymar de conserver son sérieux le plus longtemps possible, pour prendre sa revanche au PSG et prouver qu'il fallait bien miser sur lui cette saison.