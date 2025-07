PSG ‍: Désiré Doué reçoit une note choquante

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré la victoire éclatante du PSG face au Real Madrid mercredi soir (4-0), un joueur a reçu une note très moyenne dans les colonnes de L’Equipe. Il s’agit de Désiré Doué, hors du coup selon le quotidien national.

Le Paris Saint-Germain est tout simplement irrésistible cette saison et l’a de nouveau prouvé contre un gros d’Europe. Après sa victoire contre le Bayern Munich en quart de finale, le club de la capitale a atomisé le Real Madrid avec un large succès (4-0) ce mercredi soir en demi-finale. Un match durant lequel Fabian Ruiz a brillé avec un doublé, ce qui a permis à l’international espagnol de récolter la meilleure note du match dans les colonnes de L’Equipe avec un superbe 9/10.

« Il y a quelque chose d'assez fascinant à constater la dimension prise par l'Espagnol. Ses deux buts - ses 7e et 8e cette saison - ne traduisent qu'imparfaitement ce qu'on a vu. Des projections, de la disponibilité constante, des courses de compensation : à son poste, en ce moment, il n'a pas d’équivalent » s’enflamme le quotidien national, beaucoup moins élogieux en revanche sur un autre joueur du Paris Saint-Germain.

Doué reçoit une note très sévère

Désiré Doué is a big game bully. pic.twitter.com/S8qyZI3olI — VERSUS (@vsrsus) July 5, 2025

Dans le secteur offensif, Désiré Doué a moins pesé qu’Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Certains trouveront la notation de L’Equipe sévère mais l’ancienne pépite du Stade Rennais, qui a pourtant mis Fran Garcia au supplice par sa vitesse et ses dribbles, n’a récolté qu’un petit 5/10. « Le jeune crack parisien ne laisse pas sur ce match de trace statistique. Présent sur l'action du 3e but, l'ancien Rennais n'a eu qu'une influence intermittente sur le jeu de son équipe. Dommage car face à Fran Garcia, il apparaissait dominant techniquement et physiquement. Auteur d'un but refusé pour hors-jeu (48e). Actif sans ballon » souligne le journal L’Equipe.

L'exigence est toujours plus forte avec un joueur du calibre de Désiré Doué, même s’il semble assez exagéré de dire que l’ancien Rennais a raté son match. Le PSG espère simplement que l’international français sera un peu plus inspiré en finale contre Chelsea dimanche. D’autant que sur le banc, Bradley Barcola se tient prêt à prendre sa place, l’ancien joueur de l’OL ayant lui réalisé une excellente entrée en jeu face au Real Madrid.