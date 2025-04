PSG ‍: Désiré Doué perturbé, il se fâche

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Devenu en l'espace de quelques mois le chouchou des supporters parisiens, Désiré Doué pourrait-il quitter le PSG au prochain mercato ? La presse espagnole l'affirme.

A quelques heures du match retour de Ligue des champions face à Aston Villa, les médias anglais sont tous à l'affût de voir ce que Désiré Doué va faire avec le PSG, même s'il n'est pas encore certain qu'il sera titulaire. Après sa masterclass face à Liverpool, et son but contre Aston Villa à l'aller, l'ancien Rennais est désormais considéré comme l'une des nouvelles stars parisiennes. De quoi exciter la presse espagnole, et notamment El Nacional, qui assure que Luis Enrique est inquiet et craint que Désiré Doué soit « perturbé par l'intérêt des clubs de Premier League et une offre colossale, sur le plan financier, de ces derniers ».

Arrivé l'an passé au Paris Saint-Germain, qui a payé 50 millions d'euros au Stade Rennais, Désiré Doué est devenu international français en brillant sous le maillot du PSG, et le vendre au mercato n'aurait aucun sens. Cependant, on a déjà vu des folies bien pires que cela lors de différents marchés des transferts, mais cependant cette possibilité de voir le jeune attaquant de 19 ans partir du club de la capitale a rapidement volé en éclats. En effet, Djamel, le mieux informé des insiders parisiens, a tordu le cou à ces bruits venus d'Espagne sur Désiré Doué, lui qui avait été le premier à révéler l'été dernier que le joueur rennais avait donné son accord au Paris SG.

MENSONGES…❌

En même temps plus c’est gros plus ça passe.



Aucune chance qu’il ne bouge cet été, vous pouvez dormir tranquilles 😴 https://t.co/l1bsPw3EjB — Djamel 🇵🇸 (@Djaameel_) April 15, 2025

Via son compte X, l'insider a mis rapidement les choses au point. « MENSONGES…En même temps plus c’est gros plus ça passe. Aucune chance qu’il ne bouge cet été, vous pouvez dormir tranquilles », a rapidement fait savoir Djamel, qui met ainsi rapidement un point final à ces rumeurs. De là à voir une tentative de déstabilisation du PSG juste avant un match de Ligue des champions, il n'y a qu'un pas que l'insider n'est pas loin de franchir. Désiré Doué a un contrat jusqu'en 2029 avec les champions de France, et il n'est pas à la veille de partir.