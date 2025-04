PSG ‍: Désiré Doué et Paris, ça négocie fort

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Un an seulement après son recrutement en provenance du Stade Rennais, le PSG aimerait prolonger Désiré Doué. Mais l’international français a quelques exigences pour signer un nouveau bail dans la capitale.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a pris un risque en misant 50 millions d’euros sur Désiré Doué. Comme avec Bradley Barcola l’été précédent, le pari est gagnant puisque sous les ordres de Luis Enrique, l’ex-milieu offensif du Stade Rennais a pris son envol, au point de devenir international français et de s’imposer comme un titulaire à part entière du PSG. A seulement 19 ans, le meneur de jeu né à Angers suscite les convoitises de plusieurs grands clubs en Angleterre, dont Manchester City, qui a manifesté son intérêt pour le recruter.

Conscient des nombreux intérêts pour son joueur, le Paris SG aimerait le blinder en prolongeant son contrat, qui court jusqu’en juin 2029, avec une revalorisation salariale à la clé. Sky Sports nous apprend que des discussions ont donc débuté entre l’entourage de Désiré Doué et le Paris Saint-Germain pour une prolongation de contrat, ce à quoi le joueur n’est pas opposé. Et pour cause, l’international tricolore (1 sélection) se sent bien dans la capitale française et souhaite continuer de progresser sous les ordres de Luis Enrique, un entraîneur avec qui le courant passe bien.

Le PSG veut vite prolonger Désiré Doué

Néanmoins, l’accord n’est pas du tout imminent pour la prolongation du joueur comme l’explique le média, qui révèle que « des progrès significatifs » doivent encore être faits pour parvenir à un accord total. Dans l’esprit des dirigeants parisiens, il ne fait en tout cas aucun doute que Désiré Doué représente l’avenir du club au même titre que Joao Neves, Vitinha, Bradley Barcola ou Ousmane Dembélé. Luis Campos et Naser Al-Khelaïfi devront maintenant faire les efforts nécessaires pour boucler la prolongation de leur pépite, en lui attribuant un salaire plus conforme à son nouveau rôle dans l’équipe, et cela même s’il n’y a aucune urgence puisque Doué est quoi qu’il en soit lié au PSG jusqu’en 2029.