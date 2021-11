PSG : Deschamps après Zidane, le coup de tonnerre du Qatar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L'Emir du Qatar rêve de faire venir Zinedine Zidane au PSG, et les contacts sont réels entre les deux parties. Mais si l'ancien coach du Real Madrid venait à attendre que la place se libère en équipe de France, le Paris SG se réserve le droit de solliciter Didier Deschamps.

Ces derniers jours, la presse mondiale a imaginé un scénario dans lequel Pochettino irait à Manchester United et Zidane le remplacerait au PSG. Sur le papier, l’échange serait parfait pour les supporters du Paris Saint-Germain, qui commencent sérieusement à perdre patience avec Mauricio Pochettino tandis qu’un entraîneur de la classe de Zinedine Zidane est libre comme l’air depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière. Néanmoins, le journal AS a douché les espoirs des supporters du PSG mercredi en annonçant que Zinedine Zidane n’était pas chaud pour rejoindre le club de la capitale alors que sa priorité reste l’Equipe de France, qui pourrait être disponible en décembre 2022 après la Coupe du monde au Qatar. C’est ainsi que selon The Independent, un autre entraîneur français pourrait se retrouver propulsé sur le banc du Paris SG.

Pochettino à Man United et Zidane chez les Beus ?

Non, il ne s’agit pas de Rudi Garcia, dont les dernières rumeurs évoquent un rapprochement avec Manchester United. Pour le média britannique, c’est Didier Deschamps qui pourrait profiter de cet énorme jeu de chaises musicales pour atterrir sur le banc du Paris Saint-Germain. Et pour cause, dans le cas où Mauricio Pochettino signerait à Manchester United, même dans quelques mois après un intérimaire, et si Zinedine Zidane ne veut entendre parler de rien d’autre de l’Equipe de France, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi pourraient alors se tourner vers l’actuel sélectionneur des Bleus, finaliste de l’Euro 2016 et vainqueur de la Coupe du monde 2018 ainsi que de la Ligue des Nations 2021.

Didier Deschamps plus marqué OM que Zidane

Une hypothèse qui fera sans doute moins l’unanimité chez les supporters du PSG que celle de voir Zinedine Zidane au Parc des Princes, mais qui pourrait au moins permettre de récupérer un entraîneur à poigne dont la capacité à gérer les egos de grandes stars internationales fait peu de doute. Champion d'Europe avec l'OM en 1993 en tant que joueur, champion de France avec le club marseillais en 2010 comme entraineur, Didier Deschamps a une histoire riche avec le club provençal. Mais il a déjà plusieurs fois rappelé qu'il en avait été vacciné après son dernier passage, où malgré les résultats, il avait vu la planche être savonnée en interne notamment avec sa brouille avec José Anigo. Le journal anglais le précise, Didier Deschamps fait partie des managers que les Qataris suivent depuis longtemps pour le PSG, à la manière d'un Antonio Conte qui aurait pu être sollicité s'il n'avait pas rejoint Tottenham entre temps.